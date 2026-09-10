蓋馬桶蓋沒用？病原體氣溶膠飄20秒擋不住 專家教正確做法

沖馬桶竟可能讓病原體噴進「呼吸帶」！澳洲最新研究發現，馬桶沖水時產生的擾流，會將水中或馬桶內的微生物帶入空氣，形成細小氣溶膠，部分甚至可到達成人呼吸高度，並在空氣中懸浮至少20秒。更值得注意的是，即使蓋上馬桶蓋，也無法完全阻止氣溶膠逸散。

根據「衛報」報導，澳洲弗林德斯大學研究團隊回顧22篇與馬桶氣溶膠相關的研究，發現沖水時的水流越劇烈、擾流程度越高，產生的懸浮粒子通常也越多，其中可能包括帶有生物性物質的「生物氣溶膠」，並可能攜帶退伍軍人菌、流感病毒及諾羅病毒等病原體。

研究人員指出，馬桶內原本存在的微生物越多，沖水時能被帶入空氣中的生物氣溶膠也可能越多。至於浴廁通風，以及沖水時馬桶蓋究竟打開或關閉，對氣溶膠逸散的實際影響，目前研究結果仍不一致。

雖然如此，研究第一作者莉拉．阿迪亞尼（Lira Adiyani）仍建議，民眾使用完馬桶後最好蓋上馬桶蓋再沖水。她表示，這項做法雖然無法百分之百防止氣溶膠逸出，但仍可作為降低暴露風險的預防措施。

研究團隊也強調，室內氣溶膠因粒徑細小，被吸入後可能深入呼吸道，因此不只關係到居家衛生，也牽涉醫院、長照機構等高風險場所的感染控制與設施設計。

共同作者、環境健康教授哈麗特．懷利（Harriet Whiley）表示，一般健康民眾在自家廁所其實不必過度恐慌，真正需要特別注意的是免疫功能較弱者，以及醫院、長照機構等場所。研究團隊目前也希望透過改善馬桶設計，在降低用水量的同時，減少沖水擾流與氣溶膠產生。

除了馬桶之外，公共廁所中的其他表面同樣可能沾有大量微生物。分子遺傳學副教授洛蒂．塔朱里（Lotti Tajouri）提醒，廁所門把、地板、水龍頭、牆面甚至手機，都可能成為微生物傳播媒介。

他指出，研究顯示約有50%至80%的人會在廁所使用手機，年輕族群比例甚至可能更高。若在廁所滑手機，手機與手指可能沾染來自糞便的微生物，包括沙門氏菌、彎曲桿菌，以及其他細菌與病毒。

因此，專家建議，使用公共廁所時應盡量減少不必要的接觸，不把隨身物品放在地上，沖水時可蓋上馬桶蓋，離開前也應徹底洗手，並避免洗完手後又立刻接觸受到污染的表面。

婦科醫：使用公廁別懸空深蹲

婦產科醫師邱筱宸在臉書粉專表示，梅毒、淋病、HIV等病原體離開人體後，在乾燥馬桶坐墊上通常難以存活；HPV雖然環境存活力較強，但單純坐在馬桶坐墊上感染的機率仍非常低，除非皮膚有開放性傷口，又剛好接觸大量病毒。

邱筱宸指出，比起馬桶坐墊，真正更該注意的是手會碰到的地方，包括沖水按鈕、門鎖、門把及水龍頭等。若接觸這些表面後沒有徹底洗手，又摸臉、滑手機或直接進食，反而更可能讓病原體進入人體。

她建議，使用公廁時不要懸空深蹲或踩上馬桶，可視需要以酒精簡單清潔坐墊或鋪上坐墊紙，沖水時蓋上馬桶蓋，離開前更要用肥皂徹底洗手。邱筱宸也提醒，不必因害怕公廁而長時間憋尿，只要做好基本衛生習慣，就不必過度擔心馬桶坐墊造成感染。