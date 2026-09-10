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公車司機眩暈找嘸病因 嘉榮揪出交通性水腦症手術重拾健康

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
51歲陳姓公車司機眩暈找嘸病因，嘉義榮醫揪出交通性水腦症，手術助司機重拾健康。圖／台中榮民總醫院嘉義分院提供
51歲陳姓公車司機眩暈找嘸病因，嘉義榮醫揪出交通性水腦症，手術助司機重拾健康。圖／台中榮民總醫院嘉義分院提供

51歲陳姓公車司機飽受眩暈、頭痛及步態不穩困擾半年多，輾轉多家醫院仍找不到病因，甚至出現反應變慢、尿急及尿失禁，家人一度懷疑罹患失智症。直到前往台中榮民總醫院嘉義分院神經內科就醫，經檢查揪出罹患「交通性水腦症」，接受腦室腹腔分流手術後，症狀大幅改善，重新找回正常生活。

陳男原本從事公車駕駛，近半年不僅頭暈、頭痛反覆發作，開車反應也明顯變慢，走路時更出現雙腳彷彿「黏在地板上」、難以抬起的情況，後續還發生尿急、尿失禁。由於症狀與失智症、巴金森氏症及高齡退化疾病相似，家屬一度相當擔心。

經友人介紹，陳男到嘉榮神經內科就診，由台中榮總支援的神經內科主任黃金安詳細評估，安排腦部核磁共振（MRI）檢查，發現腦室明顯擴大；進一步接受「腰椎穿刺測試（Tap test）」引流部分腦脊髓液後，步態及反應能力立即顯著改善，確認為交通性水腦症。

嘉榮外科部主任蔡孟洋表示，腦室每天都會分泌腦脊髓液，若因老化、外傷或不明原因導致回收異常，腦脊髓液累積就可能造成水腦症，進而影響腦部功能，出現步態不穩、認知功能下降及尿失禁等症狀。

確認病因後，蔡孟洋接續執行「腦室腹腔分流手術（VP shunt）」，透過分流管將多餘腦脊髓液引流至腹腔，改善腦脊髓液循環。術後初期陳男雖曾短暫出現頭暈、頭痛，但醫療團隊持續監測分流管運作，並依恢復情況調整分流閥壓力，數周後眩暈、頭痛及步態不穩明顯改善，尿失禁也大幅緩解。

蔡孟洋提醒，正常壓力水腦症屬於「可治療且部分可逆」的神經系統疾病，早期症狀卻容易被誤認為老化、失智或巴金森氏症，因而延誤治療。若出現反覆眩暈、走路不穩、反應變慢或排尿異常等情形，尤其職業駕駛及需要高度專注工作者，更應提高警覺，及早接受神經內、外科評估。

嘉榮院長陳正榮表示，此次由神經內科負責精準診斷與檢查，再由神經外科接續手術及術後照護，完成跨科整合醫療流程，不僅改善陳男症狀與生活品質，也展現台中榮總醫學中心與嘉義分院醫療合作量能。

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51歲陳姓公車司機眩暈找嘸病因，嘉義榮醫揪出交通性水腦症，手術助司機重拾健康。圖／台中榮民總醫院嘉義分院提供
51歲陳姓公車司機眩暈找嘸病因，嘉義榮醫揪出交通性水腦症，手術助司機重拾健康。圖／台中榮民總醫院嘉義分院提供

51歲陳姓公車司機眩暈找嘸病因，嘉義榮醫揪出交通性水腦症，手術助司機重拾健康。圖／台中榮民總醫院嘉義分院提供
51歲陳姓公車司機眩暈找嘸病因，嘉義榮醫揪出交通性水腦症，手術助司機重拾健康。圖／台中榮民總醫院嘉義分院提供

健康 尿失禁 失智症

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