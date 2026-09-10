中華航空國際線訂位服務費 22日漲到33美元

中華航空股份有限公司今天公告，參考業界標準及市場機制，22日起國際線訂位服務費從原本30元美元（約新台幣944元）漲到33美元（約新台幣1039元）。

機票訂位是透過全球分銷系統（GDS）提供服務，基於使用者付費，包括華航、長榮航空股份有限公司、星宇航空股份有限公司與台灣虎航股份有限公司都隨票券收訂位服務費。

華航今年3月與7月都曾宣布調漲訂位服務費，其餘國籍航空今年也陸續調漲，台灣虎航1日起改為非旺季航班每名旅客每航段從新台幣300元調整到350元，旺季航班從400元調整到450元。

長榮航空及立榮航空股份有限公司8月起國際線行程起始地從菲律賓、香港以外地區出發者，每張收33美元；星宇航空10月7日起也將漲到33美元。