快訊

阿金「跟狗皮地毯合影」笑超嗨 真相曝光百萬人傻眼：身價有6位數

MLB／道奇將大谷翔平放進傷兵名單！德保拉從2A直上大聯盟

馬英九偕三姐現身淡江大橋 民眾驚喜要求合影

聽新聞
0:00 / 0:00

住宿機構補助加碼5千 民團盼政策制度化

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導

住宿長照機構補助加碼5千元！行政院10日通過住宿式服務機構補助加碼，每個月增加5千元，且已經入住、符合長照4級、中度以上者可回溯補發，每年最高領18萬。補助自9月14日開始申請，10月底以前完成申請者核撥1到8月補助。民團則呼籲政府將補助法制化，減輕長照負擔。

全年最高18萬

行政院會10日拍板通過「住宿式服務機構使用者補助方案」，針對需要24小時密集照顧、入住住宿式機構的中、重度失能者，追溯自115年1月1日起每月補助增加5000元，全年最高可領18萬元，同時身心障礙者住宿式照顧費用補助，每月也提高5000元。

此次補助適用對象為經評估長照需要等級4級以上，或持有身心障礙中度以上證明之住宿式機構住民，每月補助金額增加5千元達到1.5萬元，全年最高18萬元，較原制提高6萬元。112年1月1日前已實際入住，並持續入住之既有住民，未經評估或評估未達長照需要等級4級者，仍依方案規定每月補助5千元。

民團盼補助法制化

115年度或以前已核定領取身心障礙者住宿式照顧費用補助，且持有身心障礙中度以上證明者，原有補助制度維持不變，另可申請每月5千元住宿費用補助；另外，新制從原制「全年累積入住達180天、符合條件後一次核發」，調整為「按月認列」，當月實際入住達日曆天數二分之一以上，即認列1個月；地方政府按上、下半年分2次檢核撥付。

對此，台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧呼籲政府將補助列為「正式制度」。涂心寧指出，許多住宿機構長者所用的尿布、營養品價格都在上漲，5千元未來恐不敷使用，尤其，高齡者愈來愈多，需要補助的人也愈來愈多，補助可能隨著國家財政起伏不定，更凸顯補助制度化的重要性。

【更多精采內容，詳見

補助 住宿 長照

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

住宿機構補助加碼！民團憂業者漲價籲制度化別隨選舉起伏 以安民心

長照住宿補助新制9月14日起跑！每月加碼5千元 全年最高補助18萬元

政院砸166億加碼失能住宿機構補助 最高年領18萬

長照住宿機構補助加碼6萬元 14日開放申請

相關新聞

東北季風南接力這時雨最大 下周恐雙颱生成 專家指它將朝台日海域前進

東北季風南下影響，今天清晨平地最低溫在新竹關西19.4度，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，由於風力增大，輻射冷卻效果沒有前兩天好，清晨溫度比前兩天上升。

非常強聖嬰影響全面展開 賈新興：高溫少雨機率高、下周關注颱風發展

「非常強聖嬰影響全面展開」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，9月至11月高溫機率高，9月至10月以偏少雨為主。同時低緯度洋面動能充沛，南海熱帶性低氣壓與關島颱風的生成時程也陸續明朗化。

聖嬰年沒寒流？專家：不能劃等號 莫忘2016年初台北4℃

強聖嬰現象發展，中央氣象署不排除今年將是超強聖嬰年，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，歷史5大非常強聖嬰年，台北低溫型態各異，「聖嬰年不等於沒有寒流」。

【重磅快評】觀光署出手管赴陸 為何政府怕人民赴陸看看

其實大家都知道，在民進黨政府長期不開放旅行社組團赴中國大陸旅遊的情況下，想去大陸的台灣民眾並沒有因此消失。有人選擇自由行，也有人覺得跟著旅行團比較有安全感，於是不少旅行社透過考察團、參訪團、自組團等變通方式，化整為零，滿足市場需求，也多少彌補陸客無法來台而雪崩的生意。

大家都在聊HPV！Joeman前女友蕭伊披衣菌陽性 醫師揭「無症狀陷阱」

YouTuber Joeman（九妹）與前女友蕭伊的感情風波鬧得沸沸揚揚，蕭伊日前公開檢驗報告，自曝驗出人類乳突病毒（HPV）第53型及披衣菌陽性，引發外界關注。Joeman隨後也公布自己的檢驗結果，顯示相關項目為陰性，雙方檢驗結果與說法持續受到討論。

牛奶其實不健康？醫稱骨折、死亡風險增 網揪關鍵：別當水喝

一篇討論牛奶攝取與健康風險的文章近日引發熱議，江守山醫師引用2014年及2019年研究指出，牛奶攝取量過高可能與總死亡率、心血管疾病死亡及骨折風險增加有關，並進一步將原因指向牛奶消化後產生的半乳糖，甚至稱每天喝3杯牛奶可能讓女性早死風險增加一倍，引發網友兩極討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。