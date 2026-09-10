大家都在聊HPV！Joeman前女友蕭伊披衣菌陽性 醫師揭「無症狀陷阱」

YouTuber Joeman（九妹）與前女友蕭伊的感情風波鬧得沸沸揚揚，蕭伊日前公開檢驗報告，自曝驗出人類乳突病毒（HPV）第53型及披衣菌陽性，引發外界關注。Joeman隨後也公布自己的檢驗結果，顯示相關項目為陰性，雙方檢驗結果與說法持續受到討論。

對此，婦產科醫師謝筱芸在臉書粉專「謝筱芸醫師的泌密診療室」發文表示，相較於這幾天大家熱烈討論的HPV，她看到檢驗報告中的「披衣菌陽性」反而更加在意，因為披衣菌感染經常沒有明顯症狀，卻可能悄悄對女性生殖系統造成影響。

謝筱芸指出，婦產科醫師進行腹腔鏡手術時，有時會觀察肝臟周圍，若發現一條條如「琴弦」般的沾黏，可能與Fitz-Hugh–Curtis syndrome（肝周炎）有關。這是骨盆腔發炎可能出現的併發症，披衣菌或淋病感染都可能是相關原因。

披衣菌棘手之處，在於不少感染者沒有症狀，不一定會出現搔癢或異常分泌物，因此可能在不知情的情況下延誤發現。若感染未獲得適當治療，可能引發骨盆腔發炎，造成輸卵管疤痕，並增加子宮外孕、不孕及慢性骨盆疼痛等風險。

謝筱芸提醒，披衣菌雖然可以治療，但「沒有症狀不代表沒有感染」；此外，接種HPV疫苗是預防HPV相關疾病的重要措施，但無法預防披衣菌。若沒有穩定單一性伴侶，或彼此尚未接受性病篩檢，仍應全程使用保險套，降低感染性傳染病的風險。

婦產科醫師蘇怡寧也在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」發文提醒，單一性伴侶不代表感染風險一定是零，且檢驗陽性也無法判斷感染時間或是誰傳染給誰，因此除了彼此信任外，疫苗、保險套與篩檢仍相當重要。

蘇怡寧指出，HPV第53型目前屬於「可能致癌」型別，證據仍有限，並非第16、18型等已確立的主要致癌型別，若檢驗陽性不必直接聯想到癌症，但仍應依醫師建議追蹤。此外，九價HPV疫苗並未涵蓋第53型，也無法治療既有感染，但仍可預防其他疫苗涵蓋型別，接種後也應持續接受子宮頸篩檢。

至於披衣菌，蘇怡寧提醒可以透過治療控制，患者應完成療程，性伴侶也應接受評估與治療，避免反覆感染。根據衛福部新營醫院衛教資料，造成生殖泌尿系統感染的砂眼披衣菌主要透過直接接觸傳染，以性行為最常見，且超過半數感染者可能沒有明顯症狀；若未及時治療，仍可能造成泌尿生殖系統發炎，甚至影響日後生育能力。