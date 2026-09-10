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亞洲國際醫療展新加坡登場　成醫展示AI智慧醫療成果

中央社／ 台南10日電

成大醫院參與新加坡Medical Fair Asia 2026（亞洲國際醫療展），且在Taiwan MedTech Pavilion（台灣醫療科技館）展出3項AI智慧醫療成果，向國際展現台灣智慧醫療創新實力。

成大醫院今天發布新聞稿指出，Medical Fair Asia2026於9日至11日在新加坡濱海灣金沙會展中心登場，這是東南亞深具指標性及影響力的國際醫療科技展，成醫院長許耿福昨天也率團參與。

成醫在台灣醫療科技館展出3項AI智慧醫療成果，分別是Real-Time Care（即時智慧照護平台）、Canwellbeing（健康魔鏡）及Sonosight（乳房腫瘤智能診斷系統）。

成醫說明，Real-Time Care整合遠距監測與智慧警示，建構智慧居家照護平台，支援居家健康管理與遠距照護，提升醫療可近性與照護品質。

Canwellbeing運用AI分析常規腹部電腦斷層（CT）影像，數秒內量化肌肉量與肌肉品質，且結合逾8000筆台灣人常模資料，協助代謝疾病、肌少症及衰弱症風險評估，已取得TFDA許可及4項專利。

Sonosight則結合可攜式超音波與AI即時分析，支援語音取像及邊緣即時推論，同步提供病灶判讀資訊，提升乳房腫瘤診斷效率，並完成4家醫學中心多中心驗證，取得台灣發明專利。

許耿福表示，醫療核心始終是病人，智慧醫療並非追求科技本身，而是藉由科技協助醫護團隊提供更即時、更精準、更有溫度的照護。

他說，成醫結合臨床、研究與創新科技，發展貼近醫療現場需求的智慧醫療應用，讓創新真正落實於病人照護。此次參展也分享台灣智慧醫療臨床經驗，共同提升健康照護品質。

新加坡 東南亞 成大醫院

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