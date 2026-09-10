從怕缺碘變怕補過頭 醫揭「飲食地雷」一次帶進大量碘恐傷甲狀腺

過去長輩常提醒要吃碘鹽，避免缺碘造成甲狀腺腫大，但醫師提醒，現代人飲食及保健品選擇多元，碘來源增加，要留意攝取過量，尤其海帶、昆布、紫菜、海藻保健品及含碘維他命等，若重複攝取，加上接受電腦斷層、心導管等檢查使用含碘顯影劑，都可能讓體內短時間累積大量碘，進而影響甲狀腺功能。

精準預防醫學會理事長張家銘表示，碘是甲狀腺製造荷爾蒙的重要原料，一般成人每日約需150微克，攝取不足確實可能影響甲狀腺，但碘也不是愈多愈好。當體內突然出現大量碘時，甲狀腺會啟動調節機制，降低甲狀腺對荷爾蒙製造，以避免產生過多荷爾蒙；多數健康者之後會逐漸恢復正常，但部分甲狀腺本身較敏感的人，可能因此出現甲狀腺功能低下。

張家銘說，若出現甲狀腺功能低下時，會產生「最近整個人怎麼怪怪的」。以前走路很有精神，現在容易累；以前不怕冷，現在冷氣吹一下就受不了；排便開始不順、體重慢慢增加、反應變慢、整天想睡。抽血可能先看到甲狀腺刺激素升高，接著甲狀腺荷爾蒙下降。久了，代謝速度、體力、血脂和日常生活品質都可能一起受影響。

攝取過多也可能造成甲狀腺亢進，張家銘指出，若患者原本存在自主性甲狀腺結節，突然攝取大量碘後，結節可能大量製造甲狀腺荷爾蒙，導致甲狀腺功能亢進，出現心悸、手抖、怕熱、出汗、失眠及體重下降等症狀。

張家銘說，對年長者、原本有甲狀腺疾病或心臟疾病者而言，甲狀腺功能異常更不能輕忽，甲狀腺亢進可能增加心房顫動等心血管問題風險；甲狀腺功能低下也可能影響心血管健康。

除了飲食，含碘顯影劑也是容易被忽略的碘來源，張家銘表示，電腦斷層、冠狀動脈攝影及心導管等檢查使用的含碘顯影劑，一次進入體內的碘量可能遠高於日常飲食，且影響可能持續數周，因此若檢查後出現心悸、手抖、怕熱，或反過來出現疲倦、怕冷、便祕等症狀，尤其本身已有甲狀腺疾病、結節或年紀較大者，應提高警覺並就醫評估。

張家銘提醒，民眾不必因擔心碘過量而刻意完全避開碘鹽或海藻類食物，重點是避免長期大量、重複補充。平時可檢視飲食及保健品中的碘來源，若本身有甲狀腺疾病、結節或近期接受含碘顯影劑檢查，更應留意身體變化，必要時接受甲狀腺功能檢查。