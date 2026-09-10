北市路口放大版「小綠人」持續增加 背後原因曝光

台北市跨入「超高齡社會」，因應年長者視力，過馬路能看得更清楚「小綠人」秒數，設置30公分放大型行人專用號誌，北市府統計，截至115年7月底共計設808個，較上年同期增加13個路口，增加1.6%。

北市主計處指出，為落實人本交通，提升行人通行安全，台北市府持續規畫及建置各項交通設施。依交通局統計，截至115年7月底台北市已建置交通標誌7.6萬面，較上年同期增加622面(0.8%)；並於2690個路口設有行人專用號誌燈，較上年同期增加30個路口(1.1%)。

其中，為使年長者能更清楚辨認號誌資訊，採用30公分放大型行人專用號誌之路口達808個，較上年同期增加13個路口(1.6%)，且近5年呈現逐年成長趨勢。

在道路空間改善方面，截至115年7月底台北市已建置標線型人行道達2781條計236.8公里，分別較上年同期增加337條(13.8%)及13.4公里(6.0%)，若與110年底相較，標線型人行道長度增加76.8公里(48.0%)。

另外，在街道空間改善方面，台北市實施人行道及騎樓禁止機車停放之管制措施計1991處、833.4公里，分別較上年同期增加68處(3.5%)、30.1公里(3.8%)。