鹹蛋白減鹽濃度降如茶葉蛋 畜試所技術獲專利 盼攻休閒食品市場

台灣每年鹹蛋黃加工產生約4300多公噸的鹹蛋白副產物，鹽濃度約5.5%至9.0%，不僅難以直接食用，農友更常需額外付費清運。農業部畜產試驗所成功開發「含纖鹹蛋白食品加工技術」，將原本高鹽、易碎且應用受限的鹹蛋白加值再利用，大幅提升即食調理與通路的應用彈性，也成功將產品鹽度降至1.5%以下，鹹度幾乎等同茶葉蛋，成為休閒、健身食品的新寵兒。

中秋節將至，蛋黃酥是必備的應景美食，其中的鹹蛋黃廣泛應用於烘焙與各類節慶料理，但剩餘的鹹蛋白雖富含蛋白質，過去受限於高鹽分及加熱後易碎特性，僅極少數能用於麵條或魚丸，多數淪為廢棄物。

為突破利用瓶頸，畜試所團隊透過配方設計、脫鹽與質地調整技術，成功將產品鹽度降至1.5%以下，並建立易量產的加工模式，業者可利用現有設備製成塊狀、片狀或條狀等多元規格，大幅提升即食調理與通路的應用彈性。

根據畜試所數據，含纖鹹蛋白經檢驗結果，每100公克產品含蛋白質9.9公克、膳食纖維4.7公克、脂肪0.3公克、糖未檢出，鈉含量453毫克，鹹度相當於茶葉蛋，顯示其兼具動物性蛋白質與膳食纖維的雙重營養優勢，是健身的好選擇。

農業部今舉辦「鹹蛋創新加工大躍進-看見被忽略的價值」記者會，畜試所長黃振芳表示，本項技術已取得中華民國發明專利保護，更榮獲2026台灣農業永續獎之「永續農業創新獎」銀級肯定，並且技術授權予浤良食品股份有限公司與穀萊生技股份有限公司。

浤良食品股份有限公司總經理歐陵合表示，過去鹹蛋白都拿去餵豬，但現在已經不行了，纖蛋白對增肌相當好，希望消費者能買得放心，吃得健康。

穀萊生技股份有限公司總經理吳宗霖說，原本公司是專門做主食的食品代工，例如米食等，但有想嘗試更多元的方向，因緣際會下接觸到這個纖鹹蛋白食品加工技術，期望透過後續合作，進而打入更多休閒食品市場。

技術開發者、畜試所助理研究員吳鈴彩表示，鹹蛋白未商品化時，鹹蛋白須另外暫存和處理，以每公斤約2.5元處理費計算，每月3000公斤的處理費就要7500元，但當新技術導入後，每月產品產值可高達90萬，年產值保守推估可達1080萬。