毫無症狀！40歲港男眼底藏惡性腫瘤 他跨海求醫 長庚質子保住視力

40歲香港陳先生是糕點師傅，平時視力正常，也沒有明顯眼睛不適，前年接受眼睛檢查時，卻意外發現右眼眼底長了一顆黑色腫塊。香港醫師起初研判可能只是「眼內痣」，建議定期追蹤，沒想到一年後再檢查，腫塊不僅明顯變大，還出現視網膜下積水。香港醫師察覺情況不單純，建議他跨海來台檢查，長庚醫療團隊經多項檢測後，確診他罹患罕見的「眼內惡性黑色素瘤」。

林口長庚醫院眼腫瘤中心主任周宏達說，眼內黑色素瘤在亞洲並不常見，發生率約僅歐美十分之一，台灣每年約新增5至15名患者。然而，亞洲患者確診時腫瘤往往較大，平均發病年齡也比歐美患者年輕約10歲，多集中在40至55歲，正值工作與家庭責任最重的壯年階段。

周宏達說，陳先生這次能在腫瘤相對早期時被揪出，關鍵在香港醫師發現腫塊持續變化並提高警覺，及時轉介。眼內黑色素瘤早期症狀往往不典型，患者可能只有飛蚊症、視力模糊、看線條變形，也有人完全沒有症狀，因此容易被忽略，甚至與一般眼疾混淆，而此次就醫的陳姓男子就屬於「無症狀」的眼內黑色素瘤患者。

陳先生說，他當時僅是例行性檢查，沒想到卻意外發現腫瘤，得知診斷的當下一度不知所措，最擔心因此失去視力而無法繼續工作，也沒辦法照顧家人，成為家人負擔。好在來台就醫，僅花一個月就完成治療，後續僅需持續追蹤，就能維持正常生活。

周宏達說，如果眼睛裡長黑痣或腫塊，一般眼科醫師未必常遇到，判斷確實有難度，尤其較小的眼內腫瘤，初期可能與良性眼內痣十分相似，且人體色素痣本來就可能隨年齡與生理階段變化，青春期前後，全身痣的外觀可能較明顯改變，不一定代表惡性，必須由具經驗的眼腫瘤專科醫師，結合腫瘤大小、厚度、色素、位置及是否出現視網膜下積液等細節進行鑑別。

過去眼內黑色素瘤患者治療選項有限，部分病人甚至必須摘除整顆眼球，此次陳先生是透過質子治療，幫助他能去除腫瘤組織。林口長庚放射治療醫事主任李紳豪表示，質子治療可利用射線物理特性，依患者腫瘤的位置及形狀設計治療計畫，讓輻射劑量集中於腫瘤區域，減少周邊正常組織接受的劑量。陳先生由放射腫瘤科醫師葉永堅進行治療規畫，最終順利控制腫瘤並保住視力。

不過，林口長庚眼科部長黃奕修提醒，並非所有眼內黑色素瘤患者都適合接受質子治療，仍須依腫瘤大小、位置、侵犯範圍，以及患者整體狀況個別評估；若發現太晚，腫瘤已明顯擴大或產生嚴重併發症，治療選擇也會受到限制。

林口長庚質子暨放射治療中心系主任陳妙芬表示，長庚自2019年起將質子治療應用於眼部腫瘤，目前已累積近40名患者治療經驗。由於眼內腫瘤鄰近黃斑部、視神經等重要構造，治療不只要控制腫瘤，也必須盡可能降低正常眼部組織受損。

長庚眼腫瘤團隊提醒，目前沒有明確生活方式可預防眼內黑色素瘤，若出現持續視力模糊、視物變形、飛蚊突然明顯增加或閃光等症狀，應儘早就醫；若過去已被告知有眼內痣或眼部色素病灶，也不應因沒有症狀而中斷追蹤，以免錯過腫瘤出現變化的早期警訊。