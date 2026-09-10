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打鼾不一定是睡得熟！4歲童注意力不集中 竟是腺樣體肥大阻塞呼吸

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
左圖為扁桃腺肥大的口咽部影像，可見兩側扁桃腺向中央凸出，使口咽部呼吸空間較為狹窄；右圖為接受扁桃腺手術後的口咽部影像，可見口咽部空間較為寬敞。（兩圖取自不同個案，僅呈現扁桃腺肥大與術後的口咽部外觀，並非同一個案的術前、術後比較。）圖／新竹市立馬偕醫院提供
左圖為扁桃腺肥大的口咽部影像，可見兩側扁桃腺向中央凸出，使口咽部呼吸空間較為狹窄；右圖為接受扁桃腺手術後的口咽部影像，可見口咽部空間較為寬敞。（兩圖取自不同個案，僅呈現扁桃腺肥大與術後的口咽部外觀，並非同一個案的術前、術後比較。）圖／新竹市立馬偕醫院提供

新竹一名四歲孩童長期明顯打鼾、睡眠不安穩，白天也有注意力及學習適應方面的困擾，過去曾接受兒童發展評估及相關療育，家長起初未曾想到，孩子白天的表現可能與夜間呼吸不順有關。最後經新竹市立馬偕兒童醫院耳鼻喉科醫師林郁雯評估，發現孩子的扁桃腺與腺樣體明顯肥大，睡眠期間容易造成上呼吸道阻塞。接受雙側扁桃腺及腺樣體切除手術後，孩子夜間呼吸變得較為平順，睡眠也比過去安穩；家長與師長皆回饋，孩子白天精神及上課狀況也有所改善。

林郁雯指出，不少家長以為孩子睡覺打鼾代表睡得熟，事實上，持續或頻繁打鼾可能是上呼吸道阻塞的警訊。兒童睡眠呼吸障礙不僅會影響夜間睡眠品質，也可能進一步影響白天的精神、注意力、情緒及學習表現。

林郁雯表示，兒童睡眠呼吸障礙不只表現在打鼾，白天的症狀也與成人有所不同。孩子睡不好時，未必會明顯嗜睡，反而可能出現注意力不集中、活動量增加、情緒起伏大或學習適應困難等情形，有時容易被誤認為只是個性、行為或教養問題，而忽略夜間的睡眠與呼吸狀況。

若孩子的扁桃腺或腺樣體肥大情形較為嚴重，可能使上呼吸道空間明顯變窄。除了打鼾，孩子也可能出現睡眠時呼吸費力、反覆醒來或難以平躺安睡等情形，即使調整睡姿，也不一定能獲得改善。

林郁雯說，當睡眠長期受到干擾，孩子可能出現晨起頭暈或頭痛、白天精神不濟、夜間頻繁起床如廁等情形；若未及時發現及處理，部分孩子的生長發育也可能受到影響。

林郁雯建議，家長平時可留意孩子打鼾的頻率，若出現持續或頻繁打鼾、睡眠中出現呼吸暫停，之後突然喘氣、呼吸費力或經常張口呼吸、睡眠中反覆翻動，容易驚醒、難以平躺安睡或經常變換睡姿、晨起頭痛，精神不佳、‧白天注意力，情緒或學習表現出現明顯變化等情形，建議帶孩子至耳鼻喉科接受評估，釐清是否有扁桃腺、腺樣體肥大或其他影響呼吸與睡眠的原因，再依孩子的年齡、症狀及阻塞程度，選擇適合的處理方式，幫助孩子呼吸更順暢、睡得更安穩，白天也能更有精神。

打鼾 注意力 耳鼻喉科

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