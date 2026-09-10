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文化部將舉辦首屆台灣國際漫畫節 迎接新台漫時代

中央社／ 倫敦10日電

文化部李遠訪英最後一日行程，9日參訪倫敦英國當代知名插畫家布雷克（Quentin Blake）藝術空間，宣布文化部將辦理首屆「台灣國際漫畫節」，宣示迎接「新台漫時代」。

李遠表示，文化部自2018年開啟漫畫輔導金，到近年中長篇漫畫產製補助、外譯推廣、跨域媒合、成立國家漫畫博物館等政策推動，甚至故宮、總統府都能辦漫畫展，漫畫也成為光雕被映射在總統府的建築上，令眾人感動。2027年正是台漫蓬勃發展累積10年的時刻，文化部將辦理首屆「台灣國際漫畫節」。

李遠表示，到訪昆丁．布雷克插畫中心有種「似曾相識燕歸來」的感覺，「布雷克的作品與我的成長有關，也陪伴了我、孩子及孫子3代」。李遠也宣告漫畫家葛拉菲特（Paul Gravett）為首屆台灣國際漫畫節策展人，他也是此刻正在插畫中心展出以LGBTQIA+為主題的Queer as comics特展策展人。

葛拉菲特表示，這個特展展出世界各國對於LGBTQIA+多元性別族群繪製的漫畫與插畫，「台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，很為台灣高興」。

葛拉菲特表示，展覽以大自然為底色，不張揚，「這個主題很多人都會覺得很難靠近，希望透過展覽可以讓民眾覺得溫暖，在內心有一點反思。」展覽最後一幅插畫是台灣插畫家莊詣晨（Jason Chuang）所繪的I Put My Ear Against Yours，「這不因為李遠要來拜訪，而是這幅作品可以展現文字無法表達的感情」。

葛拉菲特曾多次訪台，對台灣漫畫有所理解，他認為世界應該更認識台灣漫畫，策展理念想要呈現「台灣漫畫是世界漫畫的一環」。葛拉菲特表示，展出地點在國立台灣美術館，他也希望「以更大的雄心、更寬廣的視野」，讓漫畫能真正作為重要的藝術類別，好好地被呈現。

葛拉菲特透露目前設想的兩個主題方向，一是Comics: The Bigger Picture或Comics: TheRegenerations，規劃呈現一格格漫畫經過組織後，所展現更宏觀的面向；或是呈現漫畫經過媒介的變化、世代傳承等，依然永續發展的面貌，「我還在思考哪一個比較適合。」

昆丁．布雷克插畫中心是英國首座，也是全球規模最大的永久性插畫專屬藝術空間。藝術總監奧利維亞．阿瑪德（Olivia Ahmad）表示，布雷克1999年獲首屆英國兒童文學桂冠，為了持續推廣插畫藝術，2002年創立公益機構打造專屬展示空間，2014年設立「插畫之家」營運直至2020年。

歷經6年尋址、募款、籌備與整建，插畫中心選址在18世紀建築與舊水幫浦房，6月正式開幕，李遠的到訪也成為插畫中心第一個訪團。

李遠訪談現場再度化身「小野爺爺」，為大家說首屆「金繪獎」獲獎繪本故事，包含「三個橘色的點」、「我的頭頂長了一朵香菇」以及「媽媽商店」等，「我念這些的目的就是希望讓插畫中心的人知道，台灣的繪本內容相當開放多元，能與世界一起前行。」

文化部 漫畫 李遠

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