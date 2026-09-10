聖嬰年沒寒流？專家：不能劃等號 莫忘2016年初台北4℃

強聖嬰現象發展，中央氣象署不排除今年將是超強聖嬰年，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，歷史5大非常強聖嬰年，台北低溫型態各異，「聖嬰年不等於沒有寒流」。

他說，1965年、1972年、1982年、1997年、2015年，這幾個非常強的聖嬰年，低溫型態各異。2015的冬季所謂霸王級寒流爆發，但1997年的冬季極致溫和。

賈新興進一步分析5大超級聖嬰年 ‧ 台北低溫型態，他說，2015年「極端爆發型」，整體均溫雖偏暖，但2016年1月下旬爆發轟動全台的霸王級寒流，台北下探4.0度，多處低海拔降雪，展現極致的突發極端破壞力。1997年「溫和偏暖型」，冷空氣南下幅度偏弱、次數偏少，全季均溫顯著偏高，是教科書級別、最標準的「溫和暖冬」。

1982年「漫長偏冷型」，徹底打破聖嬰必暖的刻板印象，偏冷低溫期拉得非常長，打破教科書的刻板印象。1972年「早發突襲型」，強烈冷空氣提早發難，12月底即發動，隨後就轉為偏暖。1965年「高頻脈衝型」，冷高壓南下節奏極快，呈現急凍→驟暖→再急凍的高頻脈衝擺盪，5波寒流影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。