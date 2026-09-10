無人機接連違法…會飛不代表能飛 空拍教師揭無人機3大迷思

國內無人機產業快速發展，帶動民間空拍、農業及休閒玩家增加，但近期從核三廠禁飛區到軍事基地周邊，接連傳出無人機違法事件。嘉市日前更發生農用無人機撞傷騎士，警方查出操作者不僅無操作證，飛行地點還是禁航區，凸顯民眾對無人機法規認知不足。攝影家、空拍教師余信賢提醒，無人機「飛得起來」不代表「合法可以飛」，尤其民眾最容易誤解的就是249克以下無人機。

余信賢指出，台灣無人機專法自2020年3月31日施行，無人飛機、無人直升機及多旋翼無人機等，都受到法規規範。許多人以為購買249克以下無人機，就代表不用考照、可以任意飛行，但這是錯誤觀念。他表示，即使部分249克以下無人機在操作證要求上較為寬鬆，仍然受到禁航、限航及其他飛航規定限制。民航局早已在無人機官方網站及App建置空域圖資，以紅、黃、綠等區域標示不同飛航限制，使用者飛行前應主動查詢。

余信賢特別提醒，不要只看DJI（大疆）無人機App判斷能不能飛。DJI系統會標示禁飛區、限飛區、授權區及警示區，但品牌App的地理圍籬與台灣主管機關公告的法定空域並非完全相同；有些地方無人機可以正常起飛，並不代表依法可以飛。

近期鍾明軒在墾丁拍攝時，因無人機飛入核三廠周邊禁飛區遭罰33萬元，就是典型案例。余信賢指出，核三廠在民航局空域圖資中屬紅色禁飛區，但在DJI系統中可能顯示為授權區，若使用者只看機器App，很容易誤踩法規紅線。

余信賢也提醒，嘉義日前發生農用無人機撞傷騎士事件，操作者未領操作證，且飛行地點又屬禁航區，更顯示無人機已從休閒空拍延伸至農業等專業用途，使用者更不能忽略法規與現場安全。

他呼籲，有意購買無人機的民眾，不要抱持「買得到就能飛、飛得起來就合法」的心態，除了了解機型及操作方式，也應接受無人機法規課程，飛行前務必查詢民航局空域圖資，確認自己「有沒有資格飛、這個地方能不能飛」，避免一趟空拍變成高額罰單甚至危害他人安全。

嘉義市日前發生農用無人機撞傷騎士，警方調查，蕭姓男子未領有無人機操作證，事發地點又屬禁航區，涉案農用無人機已由警方保管。圖／警方提供