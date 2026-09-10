感染HPV恐導致不孕？ 醫曝：男性精蟲活力恐下降 正常型態比率變低

網紅蕭伊近日公開感染人類乳突病毒（HPV），引發關注與廣泛討論。近年研究發現，HPV可能與男女生殖健康都有關，醫師提醒，準備懷孕時除了檢查AMH、卵巢功能及精子品質，也別忘了確認「HPV疫苗接種」及「子宮頸篩檢」，男性也不應置身事外。

台中宜蘊生殖中心醫師王瑀表示，HPV主要透過性接觸及親密的皮膚、黏膜接觸傳播，感染後多半沒有明顯症狀，且多數可由免疫系統自行清除。真正需要注意的是「高風險型HPV持續感染」，可能導致子宮頸細胞異常，甚至進一步形成癌前病變及子宮頸癌。

不少女性擔心，曾感染HPV是否代表未來比較難懷孕？王瑀指出，目前沒有足夠證據顯示，單純感染HPV會造成卵巢功能下降、卵子數量減少或永久不孕。不過，感染後續造成的子宮頸病變，例如高度癌前病變患者可能需要接受子宮頸錐狀切除，若切除範圍較深或多次接受治療，日後懷孕的早產風險可能增加。

HPV也可能與男性生殖健康有關，研究發現，精液中檢出HPV的男性，精子活動力及正常型態比率可能較差。而生育能力受到年齡、生活習慣及其他疾病等多重因素影響，不能僅憑HPV感染就判定男性不孕，若夫妻規律無避孕性生活一段時間仍未懷孕，應接受完整的不孕症評估。

台灣HPV防治已從「女性防癌」逐步走向男女共同預防，自2025年9月起，公費HPV疫苗接種對象由國中女生擴大至國中男生。王瑀表示，HPV除了與子宮頸癌有關，也可能造成男性口咽癌、肛門癌及外生殖器癌等疾病，無論從性健康、防癌或備孕角度來看，都是伴侶雙方共同的健康課題。

除了HPV，影響生育力的性傳染病也不能忽視。王瑀指出，女性感染披衣菌、淋病後可能毫無症狀，一旦感染向上蔓延造成骨盆腔炎，可能引起輸卵管發炎、沾黏甚至阻塞，增加不孕及子宮外孕風險，男性也可能因感染造成生殖道發炎。

至於已經開始備孕，是否還能打HPV疫苗？王瑀表示，HPV疫苗屬非活性疫苗，備孕女性可依年齡、接種紀錄及個人狀況與醫師討論，不需要單純因接種疫苗而刻意延後懷孕。若已確認懷孕，則建議將後續劑次延至產後；若打完疫苗才發現懷孕，也不必過度緊張，可先暫停剩餘劑次，生產後再接續完成。

王瑀提醒，打過HPV疫苗仍不能取代子宮頸篩檢。許多女性備孕時忙著補充保健品、調整作息、檢查AMH，正是重新盤點婦科健康的好時機。除了評估生育力，更應確認HPV疫苗是否接種完整、子宮頸篩檢是否定期進行，伴侶雙方也應共同關注性傳染病與生殖健康。