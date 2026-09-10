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國旅補助生日券4月壽星中獎率最高 10月僅0.37%墊底

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部觀光署平日國旅的「生日券」抽獎活動昨公布中獎名單，總計268萬多人完成登錄。示意圖。記者胡瑞玲／攝影
交通部觀光署平日國旅的「生日券」抽獎活動昨公布中獎名單，總計268萬多人完成登錄。示意圖。記者胡瑞玲／攝影

交通部觀光署平日國旅的「生日券」抽獎活動昨公布中獎名單，總計268萬多人完成登錄，每個月份抽出各1000人，每人可獲得1200元生日券獎助。根據觀光署統計，4月份登錄人數最少，約19萬人，中獎率約0.5%；10月份最多，有26萬多人登錄，中獎率僅0.37%。

平日國旅補助的「生日券」自8月20日開放登記，8日下午5時登錄截止，昨天上午11時公布中獎名單，最終抽出1.2萬名幸運壽星，每名可獲得1200元生日券獎助，中獎者自9月10日起即可於平日入住合作旅宿時使用生日券，使用期限至12月31日止。

根據觀光署統計，此次「生日券」總計有268萬多人登錄，每個月份抽出各1000人，共抽出1.2萬人，平均中獎率約0.45%。其中，4月份共有19多萬人登錄，中獎率約0.5%最高，等同197人抽1人；10月份26萬多人登錄，中獎率0.39%最低，等同264人抽1人。

各月份登錄人數

1月：228,122人／中獎率0.4384%

2月：199,143人／中獎率0.5022%

3月：211,496人／中獎率0.4728%

4月：196,934人／中獎率0.5078%

5月：199,827人／中獎率0.5004%

6月：199,577人／中獎率0.5011%

7月：212,081人／中獎率0.4715%

8月：234,080人／中獎率0.4272%

9月：258,856人／中獎率0.3863%

10月：264,223人／中獎率0.3785%

11月：246,135人／中獎率0.4063%

12月：233,955人／中獎率0.4274%

生日 國旅 國旅補助

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