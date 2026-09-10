太平洋鄰里協會重返台灣 逾百學者探討AI時代科技服務

中央研究院今天發布新聞稿表示，「太平洋鄰里協會」2026年年會暨聯合會議昨天開幕，睽違近9年再度回到台灣舉辦，匯集逾百名學者，探討在AI時代下如何讓科技服務人類與社會。

「太平洋鄰里協會」2026年年會暨聯合會議（Pacific Neighborhood Consortium, PNC）為期3天，匯聚台灣、韓國、日本、美國、英國、德國、加拿大、荷蘭、越南、香港、澳門、馬來西亞與印尼等地、逾百名學者。

今年大會以「情境中的智慧：實踐、影響與連結（Intelligence in Context: Practices, Impact, andConnection）」為題，延續PNC長期關注科技與社會的精神，期盼透過不同國家、學科與世代之間的交流，在AI時代持續拓展知識共享與跨域合作的可能。

PNC大會主席暨中央研究院副院長、院士彭信坤表示，當AI逐漸參與知識的蒐集、分析甚至生成，如何讓科技真正服務於人、研究與社會，已成為當代重要課題。

這屆大會安排3場重量級專題演講。首場由日本慶應義塾大學文學部教授永崎研宣主講，他強調AI在文本轉錄與資料探索，仍須結合學術詮釋、資料模型與國際標準等，建構可信且永續的知識基礎。

德國漢堡大學古代寫本文化研究中心資深退休教授傅敏怡則從古籍寫本、石刻到銘文切入，闡述文字遺產對人類集體記憶的價值，並呼籲跨機構合作保存典籍。

台灣飛躍天使創投合夥人、前Google臺灣董事總經理簡立峰以「AI Agent的演進：人機協作的重新定義」為題，指出在人機協作時代更需具備批判性思考、策略性同理心與遠見領導力等人類獨有的軟實力，並強調透過跨國合作縮小AI數位落差。

此外，響應「數位人文及AI」主題，這屆大會共發表124篇論文、18篇學術海報，並舉辦4場美國電子文化地理圖誌協會（Electronic Cultural Atlas Initiative）工作坊。

PNC成立之初，從早期推動數位圖書館、數位典藏及資訊交換，到今日迎接AI帶來的變革，希望運用快速發展的網際網路與數位技術，促進太平洋沿岸國家之間的資訊流通與研究資源共享，進一步成為知識交流上的「近鄰」。

中研院自1994年加入PNC，1997年底PNC總部移至中研院。