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【重磅快評】觀光署出手管赴陸 為何政府怕人民赴陸看看

聯合報／ 主筆室
觀光署9月1日起要求旅行社辦理赴陸考察團、參訪團及民眾自組團業務，必須逐團辦理旅遊風險告知、登錄團體行程資訊、填報赴陸業務統計資料及投保旅行業責任保險，引發議論。聯合報系資料照片
觀光署9月1日起要求旅行社辦理赴陸考察團、參訪團及民眾自組團業務，必須逐團辦理旅遊風險告知、登錄團體行程資訊、填報赴陸業務統計資料及投保旅行業責任保險，引發議論。聯合報系資料照片

其實大家都知道，在民進黨政府長期不開放旅行社組團赴中國大陸旅遊的情況下，想去大陸的台灣民眾並沒有因此消失。有人選擇自由行，也有人覺得跟著旅行團比較有安全感，於是不少旅行社透過考察團、參訪團、自組團等變通方式，化整為零，滿足市場需求，也多少彌補陸客無法來台而雪崩的生意。

你要說這是業者在規避現有規定，當然可以，但問題也正在這裡。為什麼業者不斷想出各種變通方式帶民眾到大陸玩，因為需求就在那裡，例如這幾年非常盛行的南北疆旅遊。

眼見趨勢難擋，觀光署自9月1日起要求旅行社辦理赴陸考察團、參訪團及民眾自組團業務，必須逐團辦理旅遊風險告知、登錄團體行程資訊、填報赴陸業務統計資料及投保旅行業責任保險。觀光署強調，團體登錄並不涉及旅客個資，主要是希望強化旅遊安全及發生急難時的協助。

風險確實存在，但風險究竟集中在哪裡？根據陸委會日前公布最新國人赴陸港澳安全動態，統計自2024年1月1日起至2026年9月4日止，共有431人赴中國後失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由。另外，中國國台辦日前證實，1名台灣青年因過去曾從事過某項工作，在入境中國時遭盤查約6小時。

這些數字不能忽略，政府也有責任提醒人民。但值得探究的是這些案件的背景，因為「赴陸有風險」和「一般人民不該去大陸」，中間其實還隔著很大的距離。人身安全當然重要，政府提醒赴陸風險，也沒有什麼不對。但問題是，當「安全」成為限制兩岸交流的理由，政府是不是也應該把風險說得更清楚，而不是一句「大陸很危險」就把所有人都綁在一起。

部分人士赴陸的確有安全風險，甚至不是只有從事政治工作的人才可能遇到問題。但這反而更值得政府把事情講清楚：特殊身分的人有特殊風險，是否就代表所有一般人民都應該用同一把尺管理。若不是軍人、不是公務員，不涉及國家機密，沒有從事政治活動，也不搞詐騙，只是想去大陸看看親友、吃頓飯、逛逛城市、坐趟高鐵，政府應該做的是把風險告訴他，讓他自行判斷。

更何況，現在的情況是，台灣並沒有禁止人民以個人方式赴陸，卡住的是旅行社正常組團赴陸旅遊。政府的確可以管理、可以要求資訊透明，但問題終究還是要回到源頭：為什麼正常的旅遊需求不能被正常對待？

過去曾有綠營政治人物談到大陸高鐵，出現「座位沒有靠背」的說法，後來實際搭乘過的人紛紛拿出照片、影片，讓大家看看高鐵到底有沒有靠背。既然不是常說「眼見為憑」，不妨就讓人民自己去看。看看高鐵、看看城市建設、看看消費環境，也看看當地人的生活究竟是什麼樣子。如果大陸真的如政府形容的那麼落後、那麼不安全，人民親自走一趟，反而是最直接的驗證。

看完之後，人民自然會有自己的答案。也許有人去了以後，覺得大陸的發展比想像中快；也許有人去了以後，更珍惜台灣的自由與民主；也許有人看了一圈，最後還是覺得台灣最好。限制愈多，不但無法阻止人民想去，反而愈會讓人民更想去，更想知道：到底中國大陸有什麼，是政府不希望我看到的？

真正有自信的政府，應該相信人民有判斷能力。如果台灣真的好到足以讓人民珍惜，又何必害怕人民去看一個不一樣的地方。就讓人民去看看吧，讓人民走出去以後，仍然願意選擇台灣是值得我們長久生活的地方。

觀光署 旅行團 自由行 兩岸關係 陸委會

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