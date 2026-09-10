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未來1周2波東北季風接力北雨南晴 夜晚清晨偏涼 下周雨區擴大

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天到明天、下周一起東北季風影響，迎風面的北部和東半部地區降雨機率比較高一些，夜晚到清晨尤其北台灣可能有涼意。聯合報系資料照
今天到明天、下周一起東北季風影響，迎風面的北部和東半部地區降雨機率比較高一些，夜晚到清晨尤其北台灣可能有涼意。聯合報系資料照

未來1周環境偏東北風到偏東風，中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，所以迎風面的北部和東半部地區降雨機率比較高一些，中南部地區大致上屬於多雲到晴天氣，不過中午過後要留意可能有午後陣雨發展。

趙竑表示，菲律賓東側一直到南海雲量比較多，是整個大低壓帶所在的區域範圍。這個大低壓帶不斷有低壓系統漸漸地以東往西慢慢移動，屆時可能會有一波波水氣未來1周逐漸靠近台灣附近。

目前台灣天氣因為偏向東北季風的環境，趙竑表示，所以迎風面的桃園以北和東北部地區今天雲量稍微多一些，花蓮、台東地區也會有局部雲量比較多的狀況，其他地方大致上晴朗穩定的天氣。

目前以大台北地區和東北部地區有陣性降雨為主，趙竑表示，這些水氣移過之後，天氣會變得稍微穩定一些，所以今天大台北和東北部地區屬於斷斷續續局部陣雨狀況，至於花東地區、恆春半島零星短暫陣雨，其他地方是比較穩定的天氣，不過新竹以南地區中午過後要注意午後雷陣雨的發展。

未來1周天氣，他說，東北季風環境預估影響到周五，明天南側有低壓帶通過，會為台灣帶來水氣。周六、周日，台灣附近漸漸轉為偏東風環境為主。下周一、下周二，南方低壓稍微靠近台灣附近，再加上北方會有高壓逐漸下來，所以下周一開始，台灣附近受到另外一波東北季風影響，再加上南方水氣比較多，所以降雨的雨區會稍微擴大一些。

降雨趨勢，趙竑說，今天以桃園以北和東半部地區容易下雨，今天斷斷續續降雨狀況會稍微比較明顯，花東地區、恆春半島有零星陣雨，其他地方多雲到晴，要留意嘉義以南山區、中部山區可能會有午後陣雨，高屏地區午後陣雨可能甚至會擴及近山區平地。

明天受到東北季風影響，不過水氣比較多，趙竑表示，桃園以北和東北部地區降雨情況會變得更為明顯，雨區會變得比較廣，而且在基隆北海岸、東北部地區可能有局部較大雨勢，花東、恆春半島有局部短暫陣雨。其他地方多雲到晴，山區可能有午後雷陣雨，南部地區甚至可能會影響到平地部分。

趙竑表示，周六、周日環境轉偏東風，降雨情況集中在大台北和東半部地區，其他地方以午後陣雨天氣為主。下周一、下周二有下一波東北季風增強，再加上南方水氣也稍微比較多一些，所以雨區稍微擴大，北部和東半部地區容易降雨，其他地方留意午後雷陣雨的天氣。

氣溫趨勢，他說，未來1周兩波東北季風，今天到明天以及下周一，受到東北季風影響，北部和花東低溫23至24度左右，其他地方低溫25、26度，北台灣夜晚到清晨感受上有涼意。不過高溫部分，未來1周都可以接近30度，尤其中南部地區高溫可以來到30度以上，有些地方日夜溫差變化比較大，外出注意溫度變化。

趙竑表示，今天到明天、下周一起東北季風影響，夜晚到清晨尤其北台灣可能有涼意。北部和東半部未來1周都容易下雨，中南部地區留意午後陣雨。東北季風影響，沿海風強、浪大。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 氣象署 南海

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