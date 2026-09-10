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50歲女子車禍雙腳被輾 驚嚇過度引發「心碎症候群」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
廖宏強醫師表示「章魚壺心肌病變」多是因為突然的壓力而被誘發，症狀類似心肌梗塞。圖／大千綜合醫院提供
廖宏強醫師表示「章魚壺心肌病變」多是因為突然的壓力而被誘發，症狀類似心肌梗塞。圖／大千綜合醫院提供

苗栗縣一名58歲女子日前被車子輾到雙腳，雙足背瘀青至急診就醫，身上沒有明顯外傷、意識清楚，經治療後返家。但在返家數小時後，突然感到胸悶不適、呼吸急促而再度返回急診。經多項檢查，女子確診為因驚嚇過度引起的「章魚壺心肌病變」，也就是俗稱的「心碎症候群」。

大千綜合醫院指出，女子第二度返回急診，院方對她抽血、電腦斷層、心臟超音波及緊急心導管檢查，發現她的冠狀動脈並無明顯阻塞或狹窄，初步排除典型的心肌梗塞，但女子左心室的心尖部位呈現收縮無力、像氣球般膨脹，心室基部則過度收縮，整體形狀恰似日本傳統用來捕章魚的「章魚壺」，因而確診她是因驚嚇過度引發「章魚壺心肌病變」。

大千綜合醫院急診醫學部醫師廖宏強表示，「章魚壺心肌病變」通常是因為突然的生理或心理壓力而被誘發，病人約九成為50歲以上女性，尤其好發於停經後的婦女，可能與女性荷爾蒙的變化有關。主要因素是壓力與腎上腺素飆升，導致心血管系統對壓力反應較敏感，常見的症狀包括胸痛、呼吸困難與頭暈，症狀類似心肌梗塞，嚴重的話可能併發心臟衰竭或心律不整，甚至心因性休克而死亡。但這類病人經過治療後，數周至三個月內，左心室的收縮功能便能逐漸恢復正常，整體而言預後相對良好。

這名中年女性病患平常身體狀況健康，並無其他慢性疾病，但因經歷車禍意外，即使身體未受明顯傷害，只是突然的驚嚇、焦慮與應對事故的壓力，會促使體內腎上腺素等壓力荷爾蒙瞬間大量分泌，進而導致心臟無法負荷而出現胸痛、呼吸困難症狀。女子在經過醫療團隊治療後病況穩定、順利出院並定期回診追蹤。

廖宏強提醒，臨床上幾乎無法區分「章魚壺心肌病變」及心肌梗塞，因此民眾如果在經歷重大壓力事件，例如車禍、親人過世、激烈爭吵後，出現胸悶、喘不過氣等症狀，應盡速就醫，並且主動告知醫師近期經歷的壓力事件，如此才能讓醫護人員正確迅速的診斷與治療。

女子經檢查，發現她因驚嚇過度引起章魚壺心肌病變（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供
女子經檢查，發現她因驚嚇過度引起章魚壺心肌病變（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供

車禍 章魚 超音波

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