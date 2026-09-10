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東北季風南接力這時雨最大 下周恐雙颱生成 專家指它將朝台日海域前進

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天東北季風影響，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮北部一帶有局部短暫陣雨。聯合報系資料照
今明兩天東北季風影響，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮北部一帶有局部短暫陣雨。聯合報系資料照

東北季風南下影響，今天清晨平地最低溫在新竹關西19.4度，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，由於風力增大，輻射冷卻效果沒有前兩天好，清晨溫度比前兩天上升。

今明兩天持續受到東北季風影響，吳聖宇說，迎風面的桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮北部一帶，有局部短暫陣雨，降雨不是很連續，有時候就會突然下起雨來。中南部山區、花東山區仍有午後熱對流降雨，前往山區活動的朋友仍要注意午後的天氣變化。

溫度方面，他說，桃園、大台北、宜蘭一帶白天高溫約28至29度，竹苗及花東一帶高溫29至30度，台中以南到高屏地區高溫仍有30至32度或以上，夜晚清晨中北部、東北部低溫23至25度，空曠地區可能降到20至22度間，南部及花東地區低溫24至26度，空曠地區可能降到22至24度左右，中部以南地區的日夜溫差較大。

西半部沿海、外島地區、東南部沿海及恆春半島一帶留意較強陣風發生的情形。

吳聖宇表示，周末期間北方的大陸高壓東移，東北季風較為減弱，高壓迴流加上南邊熱帶擾動經過菲律賓往南海移動發展，大環境風向轉為偏東風，迎風面地區包括大台北東側、宜花東及恆春半島一帶仍持續有短暫陣雨機會，西半部地區尤其苗栗以南地區，午後則是有局部短暫陣雨或雷雨，山區比較明顯，平地受影響相對較小，午後外出要留意天氣變化。

周末北部、東半部白天高溫回升到30至32度，中南部有機會來到32度以上，夜晚清晨各地低溫在25至26度左右，部分空曠地區仍可能在24度或以下，日夜溫差較為明顯。

吳聖宇表示，下周一至下周三，北邊有另一波東北季風南下，同時台灣東南方有東風波動靠近，天氣會變得相對不穩定，迎風面的北部、東半部有短暫陣雨或雷雨，中南部仍是以午後熱對流帶來的短暫陣雨或雷雨為主，降雨範圍會擴大一些，局部地區的雨勢也可能較大。

北部、東半部白天高溫可能再降回到28至30度之間，中南部白天高溫維持在30至32度或以上，夜晚清晨中北部、東北部低溫23至25度，南部及花東地區低溫24至26度，下一波東北季風仍然沒有明顯的涼冷空氣，但是降雨增多，整體溫度也會較為下降。

至於颱風消息，他說，下周在南海有熱帶擾動發展機會，可能形成新的熱帶性低氣壓或颱風，大致往越南方向移動，對台灣沒有影響。另1個熱帶擾動發展的地方，在關島以東的遠洋海域，也可能會形成熱帶性低氣壓或颱風，未來預估將朝向台灣以東、日本以南海域前進，後續變化仍要再留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 台日 溫度

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