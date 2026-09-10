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面對泰山提告求償 福壽批：掩飾己過

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
福壽董事長洪堯昆。聯合報系資料照
福壽董事長洪堯昆。聯合報系資料照

泰山日前大動作提告中聯、福壽、福懋油、南僑等企業，並求償10億元，而繼南僑之後，福壽也發出聲明反擊，認為泰山是掩飾己過，「執虛妄詞，反噬良善」。

福壽表示，此次油品案件風波是中聯未妥善管理製程所生苯駢芘超標風險、未盡其通報義務等，且泰山擔任中聯公司之董事，並派任自然人代表，中聯總經理余凌冲自2012年2月8日就任職於泰山，至2025年4月16日才到中聯公司就任，可見中聯之主管階層均與泰山公司關係匪淺。

福壽表示，接獲南僑提供之油品異常資訊後，即啟動盤查，經查涉案批次油品由中聯直接配送予南僑，福壽已無庫存且無檢體可供送驗，因此立即要求中聯辦理複驗，並將相關情況通知南僑。期間，福壽持續督促中聯確認產品安全及精進製程管理措施，以維護食品安全，也經中聯承諾優化製程，並允諾揭露產品檢驗報告。

福壽指出，參考南僑公司提供之檢驗資料及相關資訊顯示近期油品檢驗結果均為正常，且數值遠低於標準值等各情認現有油品，無安全疑慮，福壽才維持正常營運，但取得中聯提供之複驗結果確認部分批次油品有苯駢芘超標情形時，就依法辦理通報並主動啟動產品回收作業。

福壽也說，司法機關調查結果顯示，泰山相關主管人員涉有未妥善處理食品安全疑慮情事，相關程序刻由司法機關依法偵辦中，足見泰山將自身定位為單純受害者之說法，與事實未盡相符。

福壽強調，福壽與下游廠商、消費者都是本次事件之受害者，日前已致函請求中聯之監察人對中聯涉入本案之董事、經理人提起請求損害賠償訴訟，另已自身名義委任律師對中聯公司請求損害賠償等訴訟，就本次事件之發生深表歉意，並願盡全力彌補所生損害，目前首將持續辦理油品回收及相關後續處理程序，全力降低事件影響，同時也將深自檢討，持續精進品質管理機制，以積極作為回應社會期待，重建消費者信賴。

泰山 福壽 提告

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