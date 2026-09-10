非常強聖嬰影響全面展開 賈新興：高溫少雨機率高、下周關注颱風發展

「非常強聖嬰影響全面展開」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，9月至11月高溫機率高，9月至10月以偏少雨為主。同時低緯度洋面動能充沛，南海熱帶性低氣壓與關島颱風的生成時程也陸續明朗化。

台灣風向兩階段轉折，賈新興表示，周六至周日，大氣環境轉為偏東風，白天各地氣溫稍回升，迎風面零星短暫雨。周日之後，環境將再轉為偏東北風，清晨及夜間空曠地區略有涼意，早出晚歸注意日夜溫差。

至於熱帶系統發展趨勢，他說，低緯度海溫熱含量高，季風槽正醞釀雙系統。周六至周日南海附近，密切觀察是否有熱帶性低氣壓（TD）發展生成。下周二至下周三，關島一帶重點觀察是否有進一步發展為颱風的機率，關注後續駛流與對台影響。

非常強聖嬰主導秋季天氣，賈新興表示，受到非常強聖嬰影響，9月至11月台灣氣溫整體以高溫的機率較高，秋老虎威力不容小覷。9月至10月降雨訊號收斂，轉以偏少雨的機率較高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。