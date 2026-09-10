布克獎基金會執行長談「臺灣漫遊錄」：美麗、複雜又甜美

臺灣文學近年在國際嶄露頭角，由楊双子所著、金翎（Lin King）譯寫的「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎肯定，布克獎基金會執行長伍德說，太喜歡這部作品，「美麗、複雜又甜美」，很想去台灣看看。

文化部長李遠9日與布克獎基金會（Booker PrizeFoundation）執行長伍德（Gaby Wood）相見歡，伍德表示，她讀完「臺灣漫遊錄」已經好幾個月，非常喜歡，「這是一部極為巧妙且多層次的作品，描繪兩位女性角色之間的關係，既美麗、複雜又甜美；書中大量食物描寫更深化作品的政治與文化隱喻」。

伍德是英國知名記者、作家與文學評論家，現任布克獎基金會執行長（Chief Executive），負責獎項評審團遴選。

布克獎基金會在新聞發布時表示，「臺灣漫遊錄」是第一部「譯自台灣華語（Taiwanese Mandarin）」的國際布克獎得獎作品。在此之前，基金會及英國各家媒體多以「華語（Chinese或Mandarin Chinese）」形容「臺灣漫遊錄」原作主要語言。

針對此事，伍德表示，布克獎基金會堅定支持言論自由，尊重作者與譯者的表達自由，楊双子與金翎都明確表示要標示成「譯自台灣華語（TaiwaneseMandarin）」，「書籍本身就是一個展現多元聲音的平台，基金會也不會因政治壓力而退縮。」

伍德表示，過去布克獎有許多來自不同國家的獲獎者，「我們並不期待所有得獎者立場一致，但我們要相互尊重」。

李遠與伍德互相交換禮物，伍德第一時間就把禮物拆開，是阿里山的茶禮盒；李遠收到一張楊双子與金翎雙重曝光的黑白疊影照片。本身也是攝影藝術家的伍德分享，今年5月她在威爾斯的海伊文學節（HayFestival）舉辦國際布克獎獲獎者座談時，突發奇想問楊双子與金翎，「要不要一起做個實驗？」

伍德用一台1950年代的舊相機，利用重複曝光的技法，將兩個人頭像交疊，Two heads two minds，象徵兩人的合作關係。伍德認為，這張照片貼切呈現一個創作者與一個譯者的完美融合，「這一張是我請人沖洗的，將來有時間我會自己沖洗一張更大的送給楊双子跟金翎。」

2027年2月將揭曉首屆兒童布克獎（The Children'sBooker Prize）得主，伍德及負責拓展兒童布克獎的戴維斯（Hannah Davies）向李遠分享表示，「兒童越來越不閱讀」已成重要課題，「布克獎應該更積極地扮演前瞻性的角色，為未來的世代繼續創造讀者。兒童布克獎加入兒童實際加入的評審團，選出最終得獎作品，希望能對兒童引發共鳴。」