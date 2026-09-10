文總率團訪華沙民俗博物館 傳統陣頭開啟台波交流

文化總會11、12日將攜手雷昇傳藝劇團、台北共樂軒及何曉玫Meimage舞團在波蘭舉辦「Taiwan Day」，將台灣傳統廟會文化與神將工藝搬上國際舞台。訪團首站前往波蘭國家民俗博物館參訪交流，透過神將、北管樂器介紹及現場精彩演出，驚艷波蘭文化界。

訪團9日前往華沙的波蘭國家民俗博物館（Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie）進行參訪與交流，博物館館長沃布萊夫斯卡（MagdalenaWróblewska）率領約20位館方同仁出席，並致辭歡迎。

文化總會秘書長李厚慶致詞表示，團員多數是第一次來到波蘭，非常感謝博物館促成這次交流。透過雷昇傳藝劇團與台北共樂軒，能看見台灣傳統文化的傳承與創新，期盼這些珍貴的台灣傳統技藝能持續走向世界。

交流會上，雷昇傳藝劇團執行總監王昇揚展示俗稱「七爺、八爺」的范謝將軍神將，解釋其身為陰間警察的典故與造型由來。王昇揚也拿出劇團守護神、戲神「田都元帥」，講述其幼時被遺棄河邊、受螃蟹吐沫餵養的傳說，並展示田都元帥臉上的蟹腳痕跡。此外，他也介紹了枷鎖將軍、傳令工具「火籤」、當代傳票概念的「虎牌」，以及為神將照燈引路、兼具收伏鬼怪功能的「葫蘆童子」。

台北共樂軒則介紹了北管樂器的編制與特色，包括北鼓的指揮功能，通鼓的聲響傳達，以及小鈔、大鈔等打擊樂器的節奏變化。同時說明高亢的響盞（小鑼）與低沈傳遠的大鑼如何豐富音樂層次，並介紹主奏樂器嗩吶。共樂軒也特別展示本次行程的「頭旗」，上面刺有「丙午年歐洲表演紀念」字樣，紀錄此趟文化交流之旅。

雙方隨後也互贈紀念品，文總送上總統府徽章與台灣古早味特色禮盒，共樂軒與雷昇劇團則分別致贈謝、范將軍開光115週年紀念畫軸及「繼光餅」紀念牌；館方也回贈英文版博物館專書。

活動壓軸由范、謝將軍神將搭配北管樂曲帶來精彩表演，氣勢磅礡的演出震撼全場。館長沃布萊夫斯卡於表演後盛讚演出「非常特別且令人讚歎，無法用言語形容」。

沃布萊夫斯卡受訪時坦言，這是她第一次親身體驗台灣傳統宗教文化與音樂，留下深刻印象，也意識到台灣文化的豐富性。

她觀察到台波兩國在傳統服飾、音樂以及將藝術融入生活等層面上，其實有許多共鳴，甚至有同仁提議未來也能帶著波蘭的文物與表演造訪台灣。她表示，當藝術不只存在於博物館或畫廊，而是成為人們日常生活的一部分時，兩國文化呈現出許多相似的感動。

針對未來是否期待更多台波文化交流，沃布萊夫斯卡給予肯定回覆。她表示，該博物館收藏來自世界各洲的藏品，非常樂意且期待與亞洲、非洲及歐洲等世界各地進行交流合作，並藉此向來訪者學習不同的文物與文化涵養。