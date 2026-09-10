牛奶其實不健康？醫稱骨折、死亡風險增 網揪關鍵：別當水喝

一篇討論牛奶攝取與健康風險的文章近日引發熱議，江守山醫師引用2014年及2019年研究指出，牛奶攝取量過高可能與總死亡率、心血管疾病死亡及骨折風險增加有關，並進一步將原因指向牛奶消化後產生的半乳糖，甚至稱每天喝3杯牛奶可能讓女性早死風險增加一倍，引發網友兩極討論。

江守山醫師在臉書貼文中引用2014年《BMJ》研究指出，瑞典研究發現，每天飲用3杯以上牛奶的女性，死亡及髖部骨折風險較高，並認為半乳糖可能是其中原因之一。他也提到2019年的哈佛研究，宣稱每天增加約120毫升牛奶，總死亡率增加11%、心血管疾病死亡增加9%、癌症死亡增加11%，並據此提醒「牛奶不能當水喝」。

不過，貼文內容隨即遭網友提出多項質疑。有網友指出，2019年研究所談的是全脂牛奶與死亡風險之間的統計關聯，不能直接延伸成「所有牛奶都會增加死亡率」，更不能把「癌症死亡率」寫成「罹癌風險增加」。研究中的11%是相對風險差異，也並非代表每個人喝牛奶後死亡機率就直接增加11個百分點。

針對2014年研究，有網友指出，雖然確實觀察到每天喝3杯以上牛奶的瑞典女性死亡率及髖部骨折風險較高，但這屬於觀察性研究，並不能證明是牛奶直接造成死亡或骨折，也可能存在其他尚未完全排除的干擾因素，甚至可能有「反向因果」的情況，因此不能單憑研究結果斷言「喝牛奶會讓人早死」。

至於貼文提到的半乳糖，網友也認為需要更謹慎解讀。有人指出，半乳糖確實曾被用於動物實驗的老化模型，但實驗動物接受半乳糖的方式、劑量及代謝環境，與人類正常飲用牛奶後經由腸胃消化吸收並不相同，因此不能直接以動物實驗推論「成年人每天喝一、兩杯牛奶就會造成器官老化、認知功能下降或縮短壽命」。

另外，江守山說的「優格因為去除半乳糖，所以可以降低風險」，也遭到質疑。有網友指出，優格發酵後並非一定完全沒有半乳糖，不同菌株與製程也會影響最終成分，因此目前不能單純把牛奶與優格之間的健康差異，都歸因於半乳糖。

對於「加拿大2019年飲食指南移除牛奶」的說法，也有網友認為容易讓人產生錯誤印象。加拿大當年的確重新調整飲食指南架構，但並非因此認定「牛奶有害」或全面取消乳製品，而是將乳品重新納入蛋白質食物等分類，並未將牛奶列為禁止或不建議食用。

在日常生活中到底該不該喝牛奶？有網友指出，「牛奶可以喝，但不用把它當成『喝越多越健康』」，一般人一天喝一至兩杯即可，鈣質及蛋白質來源應多元化，除了牛奶，也可透過無糖優格、起司、豆製品、深綠色蔬菜等攝取，沒必要每天喝到700至1000mL以上的牛奶；若本身有血脂或心血管方面疑慮，則可依個人狀況選擇低脂乳品。

也有網友分享自身或家人的經驗，有人表示長輩每天睡前喝一杯牛奶仍活到91歲，也有人認為牛奶所含的鈣、鉀及蛋白質等營養成分相當便利，不能因單一研究就全盤否定乳品價值。