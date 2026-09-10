回顧8月南台灣降雨馬拉松 西南風+低壓大亂鬥 高雄4天累積雨量竟破千

回顧8月南台灣的降雨馬拉松，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，過去3周在西南風和低壓大亂鬥的狀態下，台灣天氣都不太穩定，尤其南台灣下了好多又好久的雨，雨後總算迎來陽光。

8月中到9月初，南台灣到底歷經了什麼？氣象署說，今年8月台灣被大低壓帶籠罩好久，除了低壓帶本身環境不穩定，容易成雲致雨，台灣有不少時間位在低壓帶比較偏南側的位置，容易受到西南風帶來的水氣影響，使西南部降雨時間更長、也常有明顯雨勢出現。

氣象署表示，低壓帶中更是有多個低壓系統消消長長，包括好幾個颱風、熱帶性低氣壓及一般低氣壓，當這些低壓系統通過台灣附近時，較鄰近的區域、以及它本身或外圍環流的迎風面，就更容易出現劇烈的降雨。

南部累積雨量明顯偏多，氣象署表示，統計8月的累積雨量，高雄氣象站達1712毫米，台南氣象站達1372毫米，都超過當地平均年雨量的一半以上。尤其是8月21日至8月25日短短5天內，觀測到的累積雨量超過1000毫米。其中高雄站更是在8月22日至25日4天內就超過1100毫米，雨量相當驚人。

連南部日照時數明顯偏少，不只雨多，看到太陽都很奢侈，氣象署表示，統計8月20日至9月3日共15天的時間內，氣象署觀測到的總日照時數分別只有恆春站7.5小時、高雄站8.4小時、台南站13.5小時。其中大約一半左右是出現在8月26日至27日雲量減少的空檔。