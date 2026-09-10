秋風起蟹腳癢 想去哪個漁港吃海鮮？全台漁港十大排行出爐

秋天到了，正是海鮮最誘人的季節，除了追螃蟹、品嘗當季鮮味，不少漁港也成為週末出遊、看夕陽與親子旅行的熱門選擇。

台灣從北到南各有不同的海港風景，有的以萬里蟹、三點蟹等秋季海味聞名，有的能賞鯨、玩SUP、衝浪、搭船出海，也有漁港結合市場、潮間帶、地景藝術與地方節慶，發展出各具特色的旅遊玩法。

究竟台灣哪些漁港最受網友關注？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO 大數據關鍵引擎》輿情分析軟體整理全台漁港的網路聲量，並整理北台灣的淡水漁人碼頭、永安漁港；宜蘭的烏石漁港；中南部的王功漁港、興達港等地特色及玩法，帶你一次掌握十大人氣漁港的美食與景點。

No.10 王功漁港｜彰化

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旅遊亮點：潮間帶生態、鮮蚵美食、鐵牛車與西海岸夕陽

彰化王功漁港是很典型的西海岸漁港，和北部漁港常見的山海景觀不同，這裡少了山勢阻隔，多了潮間帶、蚵田與大片海岸線，視野顯得格外開闊，也因此形成王功獨有的海線風景。

近期最受網友關注的就是8月登場的「王功漁火節」。活動結合海洋音樂會、千人烤蚵、祈福嘉年華與煙火秀等活動。其中，海洋音樂會邀集玖壹壹、美秀集團等12組歌手與樂團演出，晚間還有8分鐘煙火秀，成為整場活動的視覺高潮。有網友分享：「今年漁火節煙火放得很美，單趟走一小時也值得！」、「音樂會卡司超強，現場氣氛很嗨。」

當地不只漁火節值得走一趟，許多遊客也會特地到王功漁港品嘗蚵嗲、蚵仔煎等在地料理。如果想深入體驗海岸生態，也可以搭乘鐵牛車到海灘親自挖文蛤的樂趣，大小朋友一起在海邊找文蛤、挖文蛤，再一起泡在海水裡現烤蛤蜊和鮮蚵，是其他海港少見的體驗。

此外，王功燈塔與夕陽也是當地很具代表性的景色。當太陽逐漸西下，大片海岸與天空形成開闊的視野，和東部常見的山海景觀呈現完全不同的氣氛。

No.9 東石漁港｜嘉義

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旅遊亮點：鮮蚵、鰻魚與西海岸夕陽

9月20日「2026鰻魚節」即將登場，這場盛會有令人垂涎的「千人鰻魚饗宴」，更將東石漁港變身為大型音樂派對現場，遊客可以在海風吹拂下，一邊品嘗肥美鮮嫩的國產鰻魚，一邊欣賞被譽為全台最美的漁港夕陽，視覺與味覺的雙重享受，讓這裡成為近期社群平台上熱烈討論的約會首選。

有網友說：「鰻魚飯配夕陽也太浪漫了吧！」、「嘉義鰻魚品質真的好，一定要搶訂。」也有人擔心「只有100桌感覺根本搶不到」。

除了鰻魚，東石傳統的「鮮蚵」依然是討論重點。許多網友到東石漁人碼頭周邊的品嘗烤蚵吃到飽，並分享「去東石就是要烤蚵吃到飽啊，鮮甜沒話說」。

此外，東石周邊的海岸景觀與濕地環境，同樣是地方特色。潮間帶、養殖蚵田與沿海聚落，共同構成嘉義西海岸很有辨識度的景色。

No.8 龜吼漁港｜新北

新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

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旅遊亮點：萬里蟹、龜吼漁夫市集與北海岸一日遊

今年秋天，想去哪裡吃螃蟹？很多人會立刻想到「萬里蟹」，而龜吼漁港正是萬里蟹的代表地。

龜吼漁港雖然不像大型觀光漁港那麼寬廣，卻有自己的特色。港區保留漁業活動，也能看到漁民作業與漁獲交易，而2025年全新改建完工的龜吼漁夫市集，則是遊客眼中最具吸引力之處。

龜吼漁夫市集一樓是充滿活力的生鮮區，有新鮮活跳跳的活水缸展售。可以看到在地捕捉的野生海：萬里蟹，還有肉質細緻的三點蟹、口感Q彈的花蟹。只要秋天想吃蟹，都能在此以透明的價格入手。

買蟹之後，當然就是要直接請漁港大廚現場料理！市集二樓的海景美食街打破了漁港用餐悶熱的刻板印象，挑高的空間配上強冷的空調，讓遊客能在舒適的環境中享用代客料理。窗外即是著名的維納斯海岸線，湛藍的海水與奇岩異石交織成最美的配菜。網友就提到：「二樓有冷氣真的救了大家，邊看海邊吃代客料理超Chill」、「環境變得很乾淨，推娃娃車也很方便」。

如果不想只吃東西，龜吼也能和野柳、金山等北海岸景點串成一日遊。上午看海、走景點，中午到漁港吃海鮮，下午再沿著北海岸移動，可以是豐富的一日遊行程。想到北海岸玩的遊客，也可以參考2026北海岸旅遊攻略！

No.7 竹圍漁港｜桃園

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旅遊亮點：漁市、海鮮與飛機起降

桃園北側的竹圍漁港是不少人熟悉的海線去處。和大型觀光景點相比，竹圍漁港更有一種「來吃海鮮、逛逛港邊」的日常感，因此也很適合安排成半日行程，逛逛漁市場，看看當天漁獲，再依照喜好選擇海鮮料理。對喜歡自己挑食材、感受市場氣氛的人來說，這種玩法比單純到餐廳吃飯多了一點參與感。

8月底剛落幕的「2026桃園地景藝術節」，把整個珍珠海岸線化身為大型美術館，遊客可以從竹圍漁港出發，沿著海岸線尋找散落在沙灘與濕地間的藝術裝置，特別是夕陽西下時，光影灑在作品上的浪漫氛圍，是攝影愛好者的天堂。若帶孩子出遊，鄰近的「許厝港濕地」能觀察豐富生態。

竹圍漁港還有一項其他漁港少見的特色！該地鄰近桃園機場，遊客可以同時欣賞海景與飛機起降，壯觀的場景往往讓小朋友們驚呼連連。有人提到：「在彩虹橋上吹海風，看著大飛機從頭頂低空飛過準備降落，那種引擎聲的震撼感真的會讓人起雞皮疙瘩，超療癒！」也有網友說：「每次送機完都會繞過來吃海鮮，看著飛機起飛，心情會從離別的感傷轉變成對下一趟旅行的期待。」

No.6 正濱漁港｜基隆

《網路溫度計DailyView》

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港區特色：彩色屋、港口歷史與海上活動

如果要選一座「最容易拍出辨識度」的漁港，基隆正濱漁港絕對有一席之地。五彩繽紛的港邊建築讓這裡在社群平台上非常有記憶點，網友多以「台版威尼斯」、「彩虹屋」稱之，討論集中在拍照角度、夕陽美景以及周邊老宅改建的成功，是國內外遊客基隆一日遊的必訪核心景點。有網友分享：「好天氣來這裡簡直太出片！夕陽灑在水面上金黃黃的光芒真的很迷人。」、「看著彩色屋配無敵海景，心情都放晴了。」

除了彩虹屋，基隆雙層觀光巴士也在8月底提前恢復營運，路線串聯白沙灣、正濱漁港與海科館。許多網友已經迫不及待安排中秋連假的旅遊規劃。另外也有業者推出「海上三合一派對」，將SUP立槳、海釣與現烤海鮮結合，主打「海上不夜城」的包船體驗，吸引大量年輕族群與團體報名。網友提到：「航程近不容易暈船，對新手很友善。」

但正濱漁港有趣的地方，不只是「房子很漂亮」。這裡其實有相當深的港口歷史，早期曾是基隆重要的漁業與商業港區。隨著城市發展與港口功能改變，正濱漁港也慢慢從產業場域轉向休閒觀光。

No.5 南寮漁港｜新竹

新竹市政府提供

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旅遊亮點：17公里海岸線、魚鱗天梯、風箏節





新竹南寮漁港是很適合「不趕行程」的一座漁港。它本身有魚市場與漁業活動，可以感受到傳統漁港的樣子；但走出港區後，整體氛圍又轉向休閒。其中，17公里海岸線是南寮很重要的旅遊優勢。自行車族可以沿著海岸騎乘，親子家庭則能選擇比較輕鬆的方式散步、看海。到了傍晚，海岸線的景色又會換一種感覺，適合慢慢等待夕陽。

拍攝夕陽美照時，絕對不能錯過「魚鱗天梯」。這座白色階梯並非單純造景觀海平台，而是取代傳統消波塊，每天傍晚時出現的夕陽餘暉，讓人彷彿來到地中海，是近年熱門熱門的打卡地點，

近期，南寮漁港最夯的話題莫過於8月底登場的新竹市國際風箏節，今年以「台灣印象」為主題，將珍珠奶茶、藍白拖、茄芷袋等元素化作風箏飛上天，吸引超過6萬人次朝聖，成為暑期結束前最強的旅遊話題。有網友就分享：「今年好多風箏呀，還有一隻大猩猩超可愛！」、「夜光風箏展演真的很美，值得特地跑一趟。」

新竹市政府提供

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美食戰區首推波光市集，其波浪狀的建築本身就是藝術品，市集內集結了各式創意小吃，如網友激推的現烤肉桂捲與椪糖拿鐵。若想品嚐新鮮海味，新開幕的竹風漁市提供乾淨舒適的採買環境，生魚片CP值極高。

若擔心觀光景點的停車問題，新竹市政府推動「香山巡迴線」免費觀光巴士，以香山車站為核心，串聯南寮漁港與香山濕地，遊客不必再為了停車困擾，更可一次到多個景點旅遊。

No.4 興達漁港｜高雄

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旅遊亮點：海鮮叫賣、虱目魚丸、秋季三點蟹等

提到高雄茄萣的興達漁港，就一定會把行程和「吃」連在一起，這裡可以讓你體驗正港的南台灣海味！第一站必衝「海鮮叫賣區」，感受海鮮叫賣充滿張力的拍賣現場，看著現撈的魚蝦以超狂折扣成交，即便不買也能感受熱血沸騰的港口文化。網友就提到：「現場看叫賣很有趣，海鮮看起來很新鮮」。

美食方面，絕對不能錯過傳承多年的虱目魚丸，現做現煮的鮮甜滋味是每位遊客的必備伴手禮。若正逢秋季，三點蟹更是餐桌上的主角，肉質飽滿且價格透明，無論是現場代客料理或帶回家烹飪都極具CP值。網友說：「興達港的虱目魚丸真的必買，Q彈好吃」、「三點蟹現在正肥，價格也合理」。

除了吃喝，興達港也展現了「好玩」的科技面與人文美。你可以漫步在嶄新的入口意象前拍照打卡。這座新設醒目的藍色鋼構框架，象徵「漁民之家」的溫馨門戶意象，市場內部則有藍白交錯的頂棚，內有休憩空間，遊客可以在此輕鬆享用海鮮美食。

No.3 烏石漁港｜宜蘭

凱鯨號賞鯨船提供

凱鯨號賞鯨船提供

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旅遊亮點：龜山島、賞鯨、衝浪等海上活動

烏石港坐落於宜蘭頭城，不僅是通往龜山島的樞紐，更是北台灣集海洋運動、歷史文化與極致美食於一身的旅遊重鎮。

「好玩」的行程多元，享受刺激的遊客可以體驗衝浪，這裡可是台灣北部的「新手天堂」與衝浪聖地，而天空不時飄過的飛行傘與遠方龜山島交織成絕美的海天一色。另外，從港口搭船出發，不管是前往龜山島登島探索，或者在海上追尋鯨豚蹤跡，近年爆紅的「牛奶海」SUP立槳更是網美必訪的夢幻行程。

《網路溫度計DailyView》

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說到賞鯨，偶爾還會有意外驚喜。日前一艘從烏石港出發的賞鯨船，就在龜山島海域目擊超過百隻「偽虎鯨」集體現身，規模龐大且極為罕見，相關影像引發大量轉載。網友就說：「這運氣簡直比中樂透還難，看到畫面真的超震撼！」、「海上黑幫集體開趴，這趟賞鯨行程徹底值回票價。」

在「好吃」的選擇上，烏石港展現了從庶民到星級的多樣面貌。魚貨直銷中心內充滿活力的叫賣聲，現撈的紅喉魚與甜蝦經由代客料理，呈現出最純粹的鮮甜海味；若追求更高層次的味蕾饗宴，烏石港旁的凱渡廣場酒店內，有國際名廚江振誠指導的「Archi 藝廚」。餐廳將在地漁獲轉化為精緻的法式藝術，有網友分享：「江振誠的料理結合宜蘭在地食材，非常有故事感。」

當然，漁港本身仍有傳統漁業活動，可以看到船隻與港區作業的景象。如果喜歡海景，又不想只是坐在岸邊看海，烏石漁港可以說是很容易延伸玩法的一座漁港。

No.2 永安漁港｜桃園

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港區特色：海鮮、觀海橋、地景藝術、海螺文化館與夕陽

想找一座兼具海鮮、美食與海線景色的漁港，桃園永安漁港是許多人熟悉的選擇。它位在新屋一帶，和桃園市區相比，多了一種明顯的度假感，因此不少人會把永安漁港當成桃園海線旅遊的一站，有網友就說：「永安漁港美食多停車方便，待整天沒問題！」

來到永安漁港，港區周邊有海鮮餐廳與魚市場，可以看看當天漁獲，也能順便解決一餐。對喜歡「到海邊就是要吃海鮮」的人來說，這種行程不用安排得太複雜，反而更符合漁港旅遊的節奏。

除了吃，永安漁港的海景也是另一個看點。港區的永安觀海橋是相當醒目的地標，白天能欣賞海岸風景，晚上則有不同於白天的氣氛。周邊也有自行車與休閒空間，可以搭配新屋一帶的海岸景點一起遊玩。如果是親子出遊，永安漁港也有比較輕鬆的優勢，不需要特別規劃高強度行程，吃海鮮、吹海風、看夕陽，再順路走走逛逛，就能完成半日遊。

2026年以來，永安漁港最受矚目的莫過於「桃園地景藝術節」，以竹圍漁港、永安漁港兩大展區為核心，集結來自13個國家的藝術家，打造72件藝術作品。遊客可以漫步欣賞與自然共生的地景裝置。而「永安海螺文化館」，其獨特的海螺建築外型、會發聲的地景藝術、互動十足的故事館，也是社群媒體上的爆紅打卡點。

若是攝影愛好者，千萬別錯過夕陽餘暉灑在「逐浪天梯」上的絕美瞬間，那是屬於攝影人的浪漫時光。曾有網友分享：「珍珠海岸的夕陽灑落海面，攝影人的浪漫聚會。」

No.1 淡水漁人碼頭｜新北

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旅遊亮點：情人橋、淡水夕陽、煙火活動、淡江大橋與河海景觀

網路討論中，哪個漁港最好玩？冠軍就是淡水漁人碼頭。提到這裡，多數人想到的可能是夕陽、情人橋與淡水河，而不是傳統漁船或魚市場，不過，漁人碼頭舊名為「淡水第二漁港」，設有浮動式碼頭，可隨海水漲退潮而上下浮動，同時可容納150艘漁船停泊。近年，在漁業署和新北市政府的聯合推動下，漁港功能多元化，才逐漸成為一座兼具休憩功能的港區公園。

淡水漁人碼頭最吸引人的地方，是很容易安排不同玩法。白天可以沿著河岸散步、看船進出，天氣好的時候，從港邊望出去還能欣賞淡水河景；傍晚則是另一種氛圍，夕陽慢慢落下，搭配情人橋與港灣景色，成為不少人約會、拍照的熱門場景，全新完工的淡江大橋更是絕對不能錯過的秘境，在此可欣賞到全台最美的粉橘色日落。

新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

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而年度盛事「仲夏繽紛樂」更是近期討論度最高的話題。2026年8月，「仲夏繽紛樂」 施放三次煙火，每一次都有高達萬發、長達10分鐘，並首度結合河上燈光秀，串聯情人橋與淡江大橋，成為暑期最強吸粉活動。網友說：「煙火就在頭頂上方震撼，浪漫到不可置信」、也有人分享可以搭船看煙火：「船上煙火一人只要300元，不用人擠人舒適度滿分。」

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月4日至2026年9月3日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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