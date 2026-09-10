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林明弘布魯塞爾個展 用拼布畫重塑日常空間

中央社／ 布魯塞爾9日專電

藝術家林明弘在布魯塞爾舉辦個展「茶巾與餐巾」，以日常生活中常見的用品作為創作題材並以拼布畫的樣式在展場呈現，藉由這樣的方式創造了一個歡迎眾人進入的空間。

林明弘的個展「茶巾與餐巾」從10日開始在布魯塞爾當代藝術機構La Loge展出，展期將近3個月，展至12月6日。9日晚間舉行開幕儀式，許多布魯塞爾的藝文界人士前來參與，駐法國台灣文化中心（巴文中心）主任陳宏星也出席活動。

展覽以「茶巾與餐巾」為題，林明弘接受中央社訪問時表示，這些東西都是在日常生活中使用的物品，承載了集體記憶。拼布在歷史上常被用來紀念婚禮或重要活動，因此藉由拼布的手法將多種不同的日常圖案拼湊在一起，用熟悉的物件創造出歡迎眾人進入的空間，並在這個空間交流、對話。

他透露，接下來在展出期間，這個空間還將同步舉行多種藝文活動，包含放映台灣電影。

La Loge的館長瓦爾普特（Wim Waelput）告訴中央社記者，林明弘的許多作品中都出現了打破藝術品與日常生活間界線的元素，為人們的相遇創造了可能性。La Loge的其中一個使命就是促進藝術界人士之間的相遇，同時也對其他文化或社會領域開放。林明弘的創作與La Loge的使命完美契合。

陳宏星接受中央社訪問時形容林明弘的作品有一種可以改變空間氣場的特質，他將繪畫變成一種地景式的藝術，使人得以走進其中，空間成為一個平台，所有的活動都可以在這裡發生。

布魯塞爾 題材 中央社

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