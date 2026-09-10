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入秋首波東北季風影響 北部零星雨、中南部晴朗好天氣 明天水氣增

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣趨勢。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
天氣趨勢。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

入秋首波東北季風抵達，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來1周大多屬於東北季風或東北風環境，各地夜晚清晨微涼或舒適，早出晚歸、騎車通勤適時添加衣物，別感冒著涼。󠀠

關於逐日的各地天氣預報，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天東北季風影響，水氣較少，南北天氣稍有差異。台北、桃園、宜花東位於迎風面，零星陣雨。新竹至屏東、澎湖位於背風面，持續晴朗穩定，平原地區清晨留意濃霧，山區留意午後雷陣雨。󠀠

明天東北季風影響，東方水氣通過，水氣稍微增加。台北、桃園、基宜花東󠀠位於迎風面，不定時短暫雨。新竹至嘉義、澎湖位於背風面，持續晴朗。台南、高雄、屏東受些許水氣影響，陰天或零星陣雨。

周六、周日東北風季減弱，轉為偏東風，水氣逐漸減少。台北、桃園、金馬多雲或陰天，零星飄雨。新竹至屏東、澎湖多雲到晴。基宜、花東位於迎風面，不定時短暫雨。󠀠

下周一、下周二有1個低氣壓在菲律賓東北方海域活動，台灣周邊水氣逐漸增加。台北至苗栗、基宜花東、金馬不定時短暫雨。台中至屏東、澎湖多雲到晴。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 屏東 颱風

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