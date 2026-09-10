入秋首波東北季風影響 北部零星雨、中南部晴朗好天氣 明天水氣增

今天東北風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，水氣不多，迎風面多雲時晴，背風面晴時多雲，桃園以北及東北部偶有零星降雨的機率，部分山區亦有局部短暫降雨的機率。白天仍偏熱，早晚微涼，北部21至31度、中部21至34度、南部21至34度、東部20至32度。

2026-09-10 05:21