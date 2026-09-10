聽新聞
0:00 / 0:00

聖嬰秋末至冬季將達高峰 專家直指關鍵4大環境特徵

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
聖嬰現象今年秋末至冬季將會達到高峰。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
聖嬰現象今年秋末至冬季將會達到高峰。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

「聖嬰，今年秋末至冬季將會達到高峰」。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，截至2026年9月初，2026年聖嬰（El Niño）正在快速增強，而真正值得關注的是，今年秋末至冬季將會達到高峰。預測2026年10至12月將進入非常強的階段，Niño 3.4／RONI可能達到+2.5度以上的歷史極強等級。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）目前給予這一季達到歷史極強事件的機率約69%，且非常強聖嬰的機率還會超過90%。

他說，現階段，關鍵的4個環境特徵

1，今年聖嬰來襲，暖海水不只是東太平洋，而是整個赤道中、東太平洋都在快速增暖。目前最醒目的訊號，是赤道東太平洋海溫距平（與同時期的氣候平均相比較）已經超過+2度。

2，最大的關鍵不是表面海溫，而是海洋次表層暖水正在往東輸送，這其實是2026聖嬰能不能繼續增強的核心關鍵。NOAA指出，2026年7月赤道太平洋次表層暖水異常明顯，部分區域的次表層海溫距平甚至達到約+10度。同時，赤道太平洋的溫躍層（thermocline）也有明顯加深的訊號。

3，今年下半年，信風減弱，甚至出現低層西風距平。正常情況是東風信風肇始，常會把暖海水推向西太平洋，導致西暖東冷的情境。若當聖嬰發展時，東風開始減弱，西太平洋暖水就會向東回流，進而使得中、東太平洋增暖愈來愈加明顯。

4，海洋訊號與大氣訊號正在同步演進。因為，如果只有海溫升高，可能只是暫時的暖水事件；但現在，兩者同時出現。Niño 3.4升溫，東太平洋海水溫度大於+2度，次表層暖水增強，溫躍層變化，西風距平，東太平洋對流增強，印尼對流減弱。也就表示說，2026年已經形成海洋-大氣耦合型聖嬰重要特徵。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

特徵 機率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

今年颱風已23個、5個強颱 氣象粉專揭4特色

美國本土今夏創高溫紀錄 人為氣候變遷最新警訊

國際小學堂／暖化加劇「熱穹」 歐洲熱浪更凶猛

聖嬰現象釀乾旱 巴拿馬運河船隻通行量恐再減

相關新聞

嚴防豬瘟／豬肉闖關 陳駿季：中秋是高峰

台灣去年爆發非洲豬瘟，今年才重獲世界動物衛生組織認可非疫國，卻仍有五八八件遊客與國際郵包夾帶豬肉被查獲，非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳駿季昨訪視檢疫情形，他指出，只要一件違規包裹闖關，後果不堪設想。但審計部報告揭露，養豬場稽查與邊境違規郵件裁罰均存在漏洞。

年輕人不愛捐血了？血源斷層危機 首次捐血率下滑

國內血液製劑仰賴國外供應，使用非國人血源的藥品許可證占大宗，且國血國造製劑也須國外代工。血液基金會自二○○七年起將民眾所捐血漿，委由澳洲血漿分離工廠製成血清白蛋白、人類免疫球蛋白、第八凝血因子等，董事長侯勝茂透露，「血液製劑供應不能單靠澳洲」，為強化血液製劑供應韌性，已開始尋求與美國、日本製造廠合作。

嚴防豬瘟／違規豬肉郵包 9成8查到罰不到

為防堵非洲豬瘟，旅客若違規攜帶或郵遞輸入豬肉產品恐挨罰廿萬元。不過，審計部報告指出，防檢署二○二二至二○二四年共查獲一○八三件違規豬肉郵包，卻有一○六九件免罰，逾百分之九十八，其中一○六五件是因「收件人非輸入人」，形同「查得到、罰不到」，暴露跨境郵遞的責任認定難題。去年查獲三○七件也全數未開罰。

嚴防豬瘟／稽查補破網 學者籲鎖定小豬場

學者警告，隨著廚餘禁令倒數，若基層稽查人力與制度仍未補強，恐形成非洲豬瘟防疫破口；建議建立任務型訪查團與豬場分級管理制度，優先鎖定生物安全較薄弱的小型豬場，並由行政院跨部會統籌稽查量能與廚餘去化配套。

真空黃豆製品新規 食藥署要求原料異常須通報

國內爆發大豆沙拉油致癌油事件，外部調查小組分析可能與進口黃豆品質有關。衛福部食藥署發布修正「真空包裝黃豆即食食品製造業者符合食品良好衛生規範準則之指引」草案，要求業者如發現原料有危害衛生安全之虞時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。

聖嬰秋末至冬季將達高峰 專家直指關鍵4大環境特徵

「聖嬰，今年秋末至冬季將會達到高峰」。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，截至2026年9月初，2026年聖嬰（El Niño）正在快速增強，而真正值得關注的是，今年秋末至冬季將會達到高峰。預測2026年10至12月將進入非常強的階段，Niño 3.4／RONI可能達到+2.5度以上的歷史極強等級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。