聖嬰秋末至冬季將達高峰 專家直指關鍵4大環境特徵

「聖嬰，今年秋末至冬季將會達到高峰」。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，截至2026年9月初，2026年聖嬰（El Niño）正在快速增強，而真正值得關注的是，今年秋末至冬季將會達到高峰。預測2026年10至12月將進入非常強的階段，Niño 3.4／RONI可能達到+2.5度以上的歷史極強等級。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）目前給予這一季達到歷史極強事件的機率約69%，且非常強聖嬰的機率還會超過90%。

他說，現階段，關鍵的4個環境特徵：

1，今年聖嬰來襲，暖海水不只是東太平洋，而是整個赤道中、東太平洋都在快速增暖。目前最醒目的訊號，是赤道東太平洋海溫距平（與同時期的氣候平均相比較）已經超過+2度。

2，最大的關鍵不是表面海溫，而是海洋次表層暖水正在往東輸送，這其實是2026聖嬰能不能繼續增強的核心關鍵。NOAA指出，2026年7月赤道太平洋次表層暖水異常明顯，部分區域的次表層海溫距平甚至達到約+10度。同時，赤道太平洋的溫躍層（thermocline）也有明顯加深的訊號。

3，今年下半年，信風減弱，甚至出現低層西風距平。正常情況是東風信風肇始，常會把暖海水推向西太平洋，導致西暖東冷的情境。若當聖嬰發展時，東風開始減弱，西太平洋暖水就會向東回流，進而使得中、東太平洋增暖愈來愈加明顯。

4，海洋訊號與大氣訊號正在同步演進。因為，如果只有海溫升高，可能只是暫時的暖水事件；但現在，兩者同時出現。Niño 3.4升溫，東太平洋海水溫度大於+2度，次表層暖水增強，溫躍層變化，西風距平，東太平洋對流增強，印尼對流減弱。也就表示說，2026年已經形成海洋-大氣耦合型聖嬰重要特徵。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。