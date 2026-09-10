桃園以北今零星雨 吳德榮：明天東北風水氣增 周末熱帶擾動醞釀

今天東北風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，水氣不多，迎風面多雲時晴，背風面晴時多雲，桃園以北及東北部偶有零星降雨的機率，部分山區亦有局部短暫降雨的機率。白天仍偏熱，早晚微涼，北部21至31度、中部21至34度、南部21至34度、東部20至32度。

明天東北風的水氣增多，他說，桃園以北及東北部有局部雨，背風面仍晴朗穩定，山區午後有局部降雨。周六、周日熱帶擾動在南海醞釀，台灣附近轉偏東風，東側水氣漸增。大台北東側及東半部有局部短暫陣雨的機率。西半部晴時多雲，山區午後有局部降雨的機率，西半部白天熱。

吳德榮表示，下周一至下周三另一股小股東北風影響，水氣增多，北部、東半部有局部短暫陣雨的機率，中南部晴時多雲。下周二、下周三北台灣白天氣溫微降，稍轉涼，中南部白天仍偏熱。

關於颱風消息，吳德榮說， 最新各國模式模擬顯示，周六、周日熱帶擾動在南海醞釀，大致朝越南方向前進。發展的程度有差異，持續調整中，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。