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愛喝滾燙熱飲傷粘膜 恐增加食道癌風險

台灣醒報／ 記者莊宇欽／台北報導
長期飲用溫度過高的茶、咖啡或其他熱飲，罹患食道癌的風險可能高出三倍以上。Photo by Thomas Park on Unsplash under C.C License
長期飲用溫度過高的茶、咖啡或其他熱飲，罹患食道癌的風險可能高出三倍以上。Photo by Thomas Park on Unsplash under C.C License

喝滾燙熱飲的人要小心了！英國飲食健康研究指出，長期飲用溫度過高的茶、咖啡或其他熱飲，罹患食道癌的風險可能高出三倍以上。專家強調，液體的高度熱能對食道黏膜會造成反覆燙傷，民眾在享用熱飲前先放涼數分鐘，以降低患病疑慮。

高溫熱飲損傷黏膜

衛報》報導，英國牛津大學針對數十萬名受試者進行長期追蹤，深入探討熱飲溫度與食道健康之間的關聯。研究結果顯示，習慣飲用攝氏65度以上滾燙飲料的人，其罹患食道鱗狀細胞癌的機率大幅增加。

科學家解釋，食道內壁細胞長期承受高溫刺激，會引起慢性發炎並破壞組織自我修復的能力，進而誘發細胞病變。如此一來，高溫液體就如同對食道內部造成持續性的熱損傷，累積下來將顯著提高致癌風險。

民眾誤以為熱飲養生

天空新聞網》報導，食道癌在全球癌症死亡率中居高不下，由於早期症狀並不明顯，許多患者確診時往往已進入中後期。專家指出，過去許多人以為熱飲養生，卻忽視了溫度過高對消化道造成的負擔與傷害，這項研究提供極具價值的預防醫學證據。

儘管各國對熱飲溫度的消費習慣不盡相同，但公衛專家一致建議，民眾在剛沖泡完熱飲後應耐心地等待三至五分鐘，讓溫度降至溫和適口狀態再行飲用。如今，只要稍微改變日常的生活小習慣，就能為食道健康建立關鍵保護屏障。

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愛喝滾燙熱飲傷粘膜 恐增加食道癌風險

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