日夜盯盤炒股…大腦長期「過熱開機」 燒出自律神經失調

AI投資熱造就「四貸同堂」族群，但股價波動也引發許多人焦慮。精神科醫師楊聰財觀察，近期門診湧入不少介於30至40歲的青壯年科技族群，不少人表示因貸款壓力或股票質押等多重財務問題，加上工作壓力，使致大腦長期處在「過熱開機」狀態，出現失眠、焦慮及自律神經失調症狀。

楊聰財表示，這類病人比平常增加2成左右。門診有一名34歲科技軟體工程師「阿杰」，為加速資產累積，在台股指數狂飆時提高投資摃桿，加入了「四貸同堂」的行列，但前一陣子股市劇烈波動，他每晚深夜仍緊盯盤勢與計算虧損，承受極大焦慮。睡眠不足、上班專注力下降，且恐慌症突然發作，使其到精神科診所求診。

楊聰財解釋，持續性的生活壓力及財務不安全感會激發交感神經異常亢奮，讓患者陷入醫學上所謂的「高喚醒狀態」，進而接連爆發莫名心悸、胸悶和腸胃不適等自律神經失調，也容易出現情緒障礙如焦慮、憂鬱、衝動、壓力感與無法放鬆等身心症狀。

經評估後，阿杰使用藥物搭配CES輔助療法，治療兩個月後，發現過度活躍的交感神經已成功「降溫」，焦慮程度也顯著下降，在醫師建議減藥後，目前也可以順利恢復正常睡眠。楊聰財說，CES透過微小電流，傳遞至腦部，刺激大腦分泌內啡肽、血清素與乙醯膽鹼等調節情緒的神經傳導物質，目前食藥署核准自費使用。

楊聰財表示，台灣常見失眠包含入睡困難、中途醒來難再入睡及淺眠。用藥幫助睡眠是最快速、直接的方式，但長期使用存在成癮等風險，長期希望透過睡眠認知行為治療改善睡眠習慣，讓大腦建立「床等於休息、養病的地方」的概念，減少上床睡覺後大腦仍過度活躍的情況。民眾若一整周都睡不好，建議尋求精神科醫師協助改善。