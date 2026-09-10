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健康主題館／腹腔鏡取肝逾6成 子捐肝助父重生

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導
雙和醫院院長劉燦宏（左起）與捐贈者「小張」、受贈者張爸爸及主治醫師李明哲一同切蛋糕，慶祝張爸爸重獲新生。記者王長鼎／攝影
雙和醫院院長劉燦宏（左起）與捐贈者「小張」、受贈者張爸爸及主治醫師李明哲一同切蛋糕，慶祝張爸爸重獲新生。記者王長鼎／攝影

67歲張先生多年前罹患肝癌，原本控制穩定，今年5月突然吐血、昏迷，一度病危，因肝硬化，引發肝性腦病變、食道靜脈曲張出血等併發症。遠在加拿大工作的兒子「小張」得知消息，原本返台想見父親最後一面，後來決定捐出逾六成的肝臟給父親。

「肝膽相照」溫馨父子情

為張先生父子手術雙和醫院昨天分享此次器官捐贈及移植手術成果，讓大家見證「肝膽相照」的溫馨父子情。院長劉燦宏與醫師李明哲代表醫療團隊獻上鮮花與蛋糕，祝福張先生重獲新生。

小張說，能夠捐肝救父，相當開心。張先也很欣慰，「養兒子多年，沒想到靠兒子救自已一命。」

張先生年初開始容易疲倦、食欲不振，五月初突然吐血、昏迷，一度病危，嚇壞親友。至北市萬芳醫院檢查後，發現張先生因肝硬化引發肝性腦病變及食道靜脈曲張出血，同時合併門靜脈高壓、大量腹水等嚴重併發症。

「你爸爸因肝硬化，重度昏迷不醒人事，趕快回來。」 小張於廿年前國中畢業就遠赴加拿大溫哥華念書，因為喜歡滑雪，現在已是滑雪教練，還經營藝術創作工坊。

最後一面大逆轉贏死神

小張說，五月中接到母親告知噩耗，要他回台見父親最後一面，他馬上訂機票趕回台灣；返台後發現病危的父親經醫護人員搶救後，已恢復清醒，但病情依舊危險。他說，父親照顧家庭努力付出一輩子，父子相處機會不多，互動更少，但依然能感受父親對家人的疼愛與關心。

「我原以為是回來見最後一面，沒想到劇情會有如此大轉變，我反而捐肝救了爸爸一命。」

面對父親肝病持續惡化，小張說，他不忍父親受苦，與醫療團隊討論後，決定捐出約六成肝臟救父。

雙和醫院移植團隊於七月初完成活體肝臟移植手術，小張腹部僅留下約十公分傷口，術後五天即順利出院，預計本月中返回加拿大工作。張先生術後恢復穩定，已於八月初出院，目前持續接受抗排斥治療及門診追蹤。

微創手術減捐贈者負擔

負責移植的雙和醫院一般外科顧問醫師李明哲表示，肝臟有相當強的代償能力，受損初期症狀不明顯，即使出現疲倦、食欲下降或體力變差，也容易被忽略。

張先生患有肝癌，雖經治療後追蹤腫瘤控制穩定，但同時合併嚴重肝硬化及多項併發症，經醫療團隊綜合評估腫瘤控制情形、肝功能及整體病況後，建議肝臟移植。

李明哲說，術前評估小張總肝臟體積約1304立方公分，捐出的右肝體積約827立方公分，約占整體肝臟63%，捐贈後仍保留約36.6%的肝臟。雙和醫院採用腹腔鏡取肝，小張術後快速出院，顯示微創手術可降低健康捐贈者負擔、加速術後恢復。

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