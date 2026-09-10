健康主題館／腹腔鏡取肝逾6成 子捐肝助父重生

67歲張先生多年前罹患肝癌，原本控制穩定，今年5月突然吐血、昏迷，一度病危，因肝硬化，引發肝性腦病變、食道靜脈曲張出血等併發症。遠在加拿大工作的兒子「小張」得知消息，原本返台想見父親最後一面，後來決定捐出逾六成的肝臟給父親。

「肝膽相照」溫馨父子情

為張先生父子手術的雙和醫院昨天分享此次器官捐贈及移植手術成果，讓大家見證「肝膽相照」的溫馨父子情。院長劉燦宏與醫師李明哲代表醫療團隊獻上鮮花與蛋糕，祝福張先生重獲新生。

小張說，能夠捐肝救父，相當開心。張先也很欣慰，「養兒子多年，沒想到靠兒子救自已一命。」

張先生年初開始容易疲倦、食欲不振，五月初突然吐血、昏迷，一度病危，嚇壞親友。至北市萬芳醫院檢查後，發現張先生因肝硬化引發肝性腦病變及食道靜脈曲張出血，同時合併門靜脈高壓、大量腹水等嚴重併發症。

「你爸爸因肝硬化，重度昏迷不醒人事，趕快回來。」 小張於廿年前國中畢業就遠赴加拿大溫哥華念書，因為喜歡滑雪，現在已是滑雪教練，還經營藝術創作工坊。

最後一面大逆轉贏死神

小張說，五月中接到母親告知噩耗，要他回台見父親最後一面，他馬上訂機票趕回台灣；返台後發現病危的父親經醫護人員搶救後，已恢復清醒，但病情依舊危險。他說，父親照顧家庭努力付出一輩子，父子相處機會不多，互動更少，但依然能感受父親對家人的疼愛與關心。

「我原以為是回來見最後一面，沒想到劇情會有如此大轉變，我反而捐肝救了爸爸一命。」

面對父親肝病持續惡化，小張說，他不忍父親受苦，與醫療團隊討論後，決定捐出約六成肝臟救父。

雙和醫院移植團隊於七月初完成活體肝臟移植手術，小張腹部僅留下約十公分傷口，術後五天即順利出院，預計本月中返回加拿大工作。張先生術後恢復穩定，已於八月初出院，目前持續接受抗排斥治療及門診追蹤。

微創手術減捐贈者負擔

負責移植的雙和醫院一般外科顧問醫師李明哲表示，肝臟有相當強的代償能力，受損初期症狀不明顯，即使出現疲倦、食欲下降或體力變差，也容易被忽略。

張先生患有肝癌，雖經治療後追蹤腫瘤控制穩定，但同時合併嚴重肝硬化及多項併發症，經醫療團隊綜合評估腫瘤控制情形、肝功能及整體病況後，建議肝臟移植。

李明哲說，術前評估小張總肝臟體積約1304立方公分，捐出的右肝體積約827立方公分，約占整體肝臟63%，捐贈後仍保留約36.6%的肝臟。雙和醫院採用腹腔鏡取肝，小張術後快速出院，顯示微創手術可降低健康捐贈者負擔、加速術後恢復。