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眼內藏巨大腫瘤 PLSU技術切除保住視力

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

巨大脈絡膜<a href='/search/tagging/2/黑色素瘤' rel='黑色素瘤' data-rel='/2/261504' class='tag'><strong>黑色素瘤</strong></a><a href='/search/tagging/2/手術' rel='手術' data-rel='/2/128034' class='tag'><strong>手術</strong></a>前及術後比較。圖／台<a href='/search/tagging/2/北榮' rel='北榮' data-rel='/2/253419' class='tag'><strong>北榮</strong></a>總提供
巨大脈絡膜黑色素瘤手術前及術後比較。圖／台北榮總提供

36歲林小姐右眼視力模糊、視野出現黑影。透過散瞳眼底檢查、眼底影像及眼部超音波等多模態影像評估，發現眼底有一顆巨大的脈絡膜黑色素瘤，直徑22.5毫米、高12.5毫米，已占眼球的一半。北榮團隊採取「後層板層鞏膜葡萄膜切除術」，切除腫瘤，也保住她的視力，從原本0.3恢復至0.8。

台北榮總眼科部主治醫師周昱百說，脈絡膜黑色素瘤是成人最常見的原發性眼內惡性腫瘤之一，常見歐美國家，可能與基因及長時間從事戶外活動、曝曬太陽有關，台灣患者人數僅約歐美十分之一，全年約20、30例。但患者不僅視力受損，癌細胞也可能轉移至肝臟、肺臟、骨骼等，治療首要目標是有效控制腫瘤，並進行全身性追蹤。

林小姐先於眼科診所就醫，經診斷為視網膜剝離，但診所醫師覺得不尋常，協助她掛急診至北榮就醫，檢查發現罹患眼睛腫瘤且體積巨大，臨床十分少見。由於腫瘤太過巨大，超出一般近接放射治療的治療範圍，且若採取放射治療，大型腫瘤接受高劑量放射線後可能產生眼部併發症與視力損傷。

周昱百表示，林小姐僅36歲，術前右眼仍有0.3視力。經評估腫瘤位置、大小及可行性，醫療團隊決定採取「後層板層鞏膜葡萄膜切除術（PLSU）」，技術難度更高，但有機會同時達成「腫瘤切除」與「眼球保存」的治療方式。手術考驗醫師將腫瘤切除的能力，並在腫瘤控制、手術安全、眼球結構保存及視覺功能間取得平衡。

周昱百說，脈絡膜黑色素瘤有多種治療方式，包括近接放射治療、粒子治療、立體定位放射治療，以及手術切除等；對於大型或已無法安全保存眼球的腫瘤，摘除手術仍是主要選項。但每位患者的腫瘤大小、位置、視力以及與眼內結構關係都不同，必須尋找適合患者的治療方式。

腫瘤 視力 黑色素瘤 北榮 手術

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