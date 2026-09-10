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健康你我他／戴助聽器聽清楚 精彩人生不遺漏

聯合報／ 文／方宛西（北市中正）

<a href='/search/tagging/2/助聽器' rel='助聽器' data-rel='/2/260648' class='tag'><strong>助聽器</strong></a>配戴兩年後，聽力不再退步。圖／方宛西提供
助聽器配戴兩年後，聽力不再退步。圖／方宛西提供

2024年一月，某日我在廚房準備午餐，由美返台度假的弟弟到廚房來對我吼：「問妳好幾遍把我的安全帽放哪？妳怎麼沒反應？」年假期間兄弟姊妹飯後聊天，多半時間我無應和或答非所問。小弟建議我快去醫治，並提醒拖久了有罹患失智症風險。

事不宜遲，我先去醫院耳鼻喉科檢查，神經沒問題；再測試聽力，醫師診斷單純的聽力退化，便到助聽器公司配製。試戴過程簡單明瞭，但所費不貲，需17萬元。考慮再三，為日後生活方便打算，忍痛配製。

昂貴原因如下：助聽器價格取決於使用壽命及保固期長短，基本2年，每三個月檢查一次；助聽器外型小巧隱祕，不影響外觀；配戴時無雜音怪聲出現；配件有充電設備一套、旅充、除濕裝備、擴音過濾頭若干副。

戴了兩年助聽器後，聽力不再退步。看電視節目、聽合唱音樂演奏、與親人朋友聊天等，均能進入狀況樂在其中；運動時，也跟得上老師的節拍；近日大小雨打在新換的遮雨棚上，叮叮咚咚覺得有趣。

有一回旅行中脫帽，帽穗把右邊的助聽器鈎掉了，聲音馬上變小，警覺大事不妙，我循著大概鈎掉的方向找，同行的朋友也幫忙，總算很快找到，有驚無險。

總之，由衷的建議朋友們，一旦發覺聽力衰退，應盡早尋求專家的協助，有正常的感官，才會有精彩的人生

助聽器 人生 失智症 健康 元氣

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