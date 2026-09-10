年輕人不愛捐血了？血源斷層危機 首次捐血率下滑

國內血液製劑仰賴國外供應，使用非國人血源的藥品許可證占大宗，且國血國造製劑也須國外代工。血液基金會自二○○七年起將民眾所捐血漿，委由澳洲血漿分離工廠製成血清白蛋白、人類免疫球蛋白、第八凝血因子等，董事長侯勝茂透露，「血液製劑供應不能單靠澳洲」，為強化血液製劑供應韌性，已開始尋求與美國、日本製造廠合作。

「我國已經陷入血源斷層危機。」血基會公關處長王萱慧分析，少子化導致年輕族群變少，用血量高的高齡族群人數卻逆勢攀升。

據統計，近十年首次捐血率逐年下降，已從二○一六年百分之十四點五，降至二○二五年百分之九，廿歲以下捐血比率，從二○二二年約百分之十一，降至二○二五年約百分之八。

侯勝茂指出，為提升血液調度效率，血基會導入人工智慧（ＡＩ）調度系統，會本部設有戰情室，對缺血區域一目瞭然，可透過區域聯防，調度北血南送、南血北送，確保病人用血無虞。

除醫療用血外，供應血友病患、免疫不全患者等疾病治療的血液製劑，亦陷入供需失衡困境。國內無自設血液製劑廠，國血國造由他國代工，且高度仰賴國外血源供應國內血液製劑需求。

食藥署核可共七十五張血液製劑藥品許可證，其中七十一張為使用非國人血漿製成的產品，僅四張許可證為國內血源製造，分別為免疫球蛋白二張、白蛋白二張。

侯勝茂指出，血漿可分離出可殺菌的免疫球蛋白、修復組織用的白蛋白等，臨床應用廣，世衛組織提倡用血需求由所在地供應，但設立血液製劑廠成本高，國內「國血國造」作法，是將民眾捐血取得的血漿，送至澳洲工廠加工成血液製劑，為避免仰賴單一國家，目前已鎖定美國、日本尋求合作。

除強化血液製劑國血國造，由國人血漿加工供應外，食藥署長姜至剛指出，過去國內血袋高度仰賴進口，近期覓得業者成立首家國產化血袋工廠。由南亞塑膠所設血袋工廠，可供應國內不同容量規格血袋需求，據了解，由南亞供應的血袋，單價為台幣一百多元。