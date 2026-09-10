聽新聞
0:00 / 0:00

年輕人不愛捐血了？血源斷層危機 首次捐血率下滑

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
血液基金會分析，少子化導致年輕族群變少，用血量高的高齡族群卻攀升，導致血源斷層危機。聯合報系資料照
血液基金會分析，少子化導致年輕族群變少，用血量高的高齡族群卻攀升，導致血源斷層危機。聯合報系資料照

國內血液製劑仰賴國外供應，使用非國人血源的藥品許可證占大宗，且國血國造製劑也須國外代工。血液基金會自二○○七年起將民眾所捐血漿，委由澳洲血漿分離工廠製成血清白蛋白、人類免疫球蛋白、第八凝血因子等，董事長侯勝茂透露，「血液製劑供應不能單靠澳洲」，為強化血液製劑供應韌性，已開始尋求與美國、日本製造廠合作。

「我國已經陷入血源斷層危機。」血基會公關處長王萱慧分析，少子化導致年輕族群變少，用血量高的高齡族群人數卻逆勢攀升。

據統計，近十年首次捐血率逐年下降，已從二○一六年百分之十四點五，降至二○二五年百分之九，廿歲以下捐血比率，從二○二二年約百分之十一，降至二○二五年約百分之八。

侯勝茂指出，為提升血液調度效率，血基會導入人工智慧（ＡＩ）調度系統，會本部設有戰情室，對缺血區域一目瞭然，可透過區域聯防，調度北血南送、南血北送，確保病人用血無虞。

除醫療用血外，供應血友病患、免疫不全患者等疾病治療的血液製劑，亦陷入供需失衡困境。國內無自設血液製劑廠，國血國造由他國代工，且高度仰賴國外血源供應國內血液製劑需求。

食藥署核可共七十五張血液製劑藥品許可證，其中七十一張為使用非國人血漿製成的產品，僅四張許可證為國內血源製造，分別為免疫球蛋白二張、白蛋白二張。

侯勝茂指出，血漿可分離出可殺菌的免疫球蛋白、修復組織用的白蛋白等，臨床應用廣，世衛組織提倡用血需求由所在地供應，但設立血液製劑廠成本高，國內「國血國造」作法，是將民眾捐血取得的血漿，送至澳洲工廠加工成血液製劑，為避免仰賴單一國家，目前已鎖定美國、日本尋求合作。

除強化血液製劑國血國造，由國人血漿加工供應外，食藥署長姜至剛指出，過去國內血袋高度仰賴進口，近期覓得業者成立首家國產化血袋工廠。由南亞塑膠所設血袋工廠，可供應國內不同容量規格血袋需求，據了解，由南亞供應的血袋，單價為台幣一百多元。

韌性 澳洲 南亞

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

搶救記憶！阿茲海默症邁入「疾病修飾」新時代 中山附醫引進精準醫療

新纖布局低空經濟 醫療物流、保全 商機處處

把關民眾水質！台水公司推動淨水藥劑NSF認證 確保飲用水安全

健喬營收／8月7.5億元、年增50% 賀爾蒙廠通過日本PMDA調查

相關新聞

長照住宿機構補助 新制9月14日申請起跑

行政院會今天將通過「住宿式服務機構使用者補助方案調增計畫」，長照需要等級第四級以上者、持身心障礙中度以上者補助將加碼，由每月一萬元提高至一萬五千元，符合者補助金額最高每年十八萬元。身心障礙聯盟秘書長洪心平說，政府應避免機構業者趁政府提高補助，也跟著提高收費。

嚴防豬瘟／豬肉闖關 陳駿季：中秋是高峰

台灣去年爆發非洲豬瘟，今年才重獲世界動物衛生組織認可非疫國，卻仍有五八八件遊客與國際郵包夾帶豬肉被查獲，非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳駿季昨訪視檢疫情形，他指出，只要一件違規包裹闖關，後果不堪設想。但審計部報告揭露，養豬場稽查與邊境違規郵件裁罰均存在漏洞。

嚴防豬瘟／違規豬肉郵包 9成8查到罰不到

為防堵非洲豬瘟，旅客若違規攜帶或郵遞輸入豬肉產品恐挨罰廿萬元。不過，審計部報告指出，防檢署二○二二至二○二四年共查獲一○八三件違規豬肉郵包，卻有一○六九件免罰，逾百分之九十八，其中一○六五件是因「收件人非輸入人」，形同「查得到、罰不到」，暴露跨境郵遞的責任認定難題。去年查獲三○七件也全數未開罰。

嚴防豬瘟／稽查補破網 學者籲鎖定小豬場

學者警告，隨著廚餘禁令倒數，若基層稽查人力與制度仍未補強，恐形成非洲豬瘟防疫破口；建議建立任務型訪查團與豬場分級管理制度，優先鎖定生物安全較薄弱的小型豬場，並由行政院跨部會統籌稽查量能與廚餘去化配套。

真空黃豆製品新規 食藥署要求原料異常須通報

國內爆發大豆沙拉油致癌油事件，外部調查小組分析可能與進口黃豆品質有關。衛福部食藥署發布修正「真空包裝黃豆即食食品製造業者符合食品良好衛生規範準則之指引」草案，要求業者如發現原料有危害衛生安全之虞時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。

年輕人不愛捐血了？血源斷層危機 首次捐血率下滑

國內血液製劑仰賴國外供應，使用非國人血源的藥品許可證占大宗，且國血國造製劑也須國外代工。血液基金會自二○○七年起將民眾所捐血漿，委由澳洲血漿分離工廠製成血清白蛋白、人類免疫球蛋白、第八凝血因子等，董事長侯勝茂透露，「血液製劑供應不能單靠澳洲」，為強化血液製劑供應韌性，已開始尋求與美國、日本製造廠合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。