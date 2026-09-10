真空黃豆製品新規 食藥署要求原料異常須通報

國內爆發大豆沙拉油致癌油事件，外部調查小組分析可能與進口黃豆品質有關。衛福部食藥署發布修正「真空包裝黃豆即食食品製造業者符合食品良好衛生規範準則之指引」草案，要求業者如發現原料有危害衛生安全之虞時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。

食藥署說明，真空包裝黃豆即食食品是以黃豆為原料製成，經真空包裝，可常溫貯存及販售，拆封後即可直接食用產品，如市售真空包裝滷豆干、蜜黃豆、豆包及滷豆皮等，草案配合近期食品良好作業規範準則（ＧＨＰ）修正，就從業人員、作業場所、生產設備及製程衛生管理等內容補充，與中聯案無涉。

台糖公司發現中聯脫膠原油苯駢芘超標，卻未通報衛生主管機關，曾遭外界質疑，衛福部事後解釋，脫膠原油不可食用，與一般所稱食品原料不同。本次真空黃豆製品ＧＨＰ準則中，食藥署明確要求業者發現原料有疑慮時，應通報主管機關。

食藥署表示，原料安全把關及異常通報，為「食安法」及「ＧＨＰ準則」所訂常態性法定責任，依「食安法」規定，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報主管機關。

草案另新增有效日期訂定及留樣指引，要求真空包裝黃豆製品製造業者，考量食品組成成分、製程及溫度、濕度、光線等環境因素，推算出有效日期，將試驗結果作成紀錄，並保存成品應留樣至有效日期為止。