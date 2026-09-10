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嚴防豬瘟／稽查補破網 學者籲鎖定小豬場

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導

學者警告，隨著廚餘禁令倒數，若基層稽查人力與制度仍未補強，恐形成非洲豬瘟防疫破口；建議建立任務型訪查團與豬場分級管理制度，優先鎖定生物安全較薄弱的小型豬場，並由行政院跨部會統籌稽查量能與廚餘去化配套。

東海大學畜產與生物科技學系退休教授陳盈豪表示，目前地方政府對養豬場的訪視與抽檢比例偏低，容易讓業者產生僥倖心態，相較大型企業豬場已有較嚴密門禁與生物安全管制，官方應把有限稽查資源集中在防疫設備與管理較薄弱的小型豬場。

陳盈豪指出，地方農業局處長期面臨稽查人力不足，建議建立任務型訪查與分級管理制度，強化整體防疫網，可邀集具畜牧、防疫專業背景的退休學者與專家，搭配農業、環保等局處人員組成任務型訪查團，並由中央訂定一致的稽查標準。

查核結果也應導入分級管理，依生物安全條件將豬場區分為優良、合格、待改善及不及格等不同等級，表現優良者可適度降低後續抽查頻率，把行政量能轉向高風險場域；不及格豬場則應限期改善並強制複檢，藉此督促業者提升防疫設備與觀念。

陳盈豪警告，台灣畜牧業產值龐大，一旦防疫出現破口、非洲豬瘟入侵，產業損失可能波及上下游及民生經濟。防疫能否守住，關鍵仍在官方稽查的決心與強度，唯有提高巡查頻率、落實裁罰與複檢，才能降低防疫風險。

中興大學動物科學系教授王建鎧也指出，在邊境走私難以完全杜絕的情況下，全面禁餵廚餘雖可作為第二道關鍵防線，卻也把廚餘去化問題推向第一線。

王建鎧表示，廚餘禁令上路在即，廚餘去化恐在短期內成為棘手問題。他強調，廚餘去化並非單一部會可以處理，行政院應扮演跨部會整合角色，由中央統籌法規、產業輔導、廚餘去化及稽查人力配置。若只祭出禁令，卻未同步補足末端去化與第一線執法量能，防疫仍可能留下結構性缺口。

小豬 非洲豬瘟 養豬場

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