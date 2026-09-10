嚴防豬瘟／違規豬肉郵包 9成8查到罰不到

為防堵非洲豬瘟，旅客若違規攜帶或郵遞輸入豬肉產品恐挨罰廿萬元。不過，審計部報告指出，防檢署二○二二至二○二四年共查獲一○八三件違規豬肉郵包，卻有一○六九件免罰，逾百分之九十八，其中一○六五件是因「收件人非輸入人」，形同「查得到、罰不到」，暴露跨境郵遞的責任認定難題。去年查獲三○七件也全數未開罰。

防檢署動物檢疫組組長高黃霖回應，去年十一月因應非洲豬瘟疫情已加嚴規定，現在取消首次非故意免罰，不論是故意或過失，都會依法裁處。今年截至八月六日，共查獲一一三件違規郵包，已開罰兩件。

高黃霖說，相較國際快遞貨物多為民眾主動網購並申報進口，輸入人身分明確，國際郵包則無須報關，可能是海外家人寄送，或客戶間的商業往來，收件人甚至可能直到收到郵局通知才知道有人寄東西。

因此，查獲違規郵包後，還要經過行政調查釐清，若調查結果收件人只是被動收件，事前並不知情，就難以認定為輸入人。

高黃霖指出，依「動物傳染病防治條例」裁罰對象是「輸入人」，若一律把收件人視為輸入人，不僅違反法規精神，也可能衍生道德風險，萬一仇家故意寄香腸給你，收件人就立刻被罰廿萬，後續會產生很多爭議。

高黃霖強調，新制上路以後，只要是故意、過失，不論是否首次輸入都會開罰，防檢署會透過調查技巧、資料佐證確認，不會讓收件人堅稱不知情就不開罰。

據統計，截至今年八月六日，一一三件違規郵包中已有兩件遭裁罰，其中一件為商業往來贈禮，收件人未事前確認寄送內容物，另一件則是寄件人與收件人為同一人。