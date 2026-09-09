M痘境外移入翻倍！醫揭男性病例多 肛交黏膜損傷增傳播風險

國內近期新增2例M痘確定病例，分別為本土及境外移入各一例。今年境外移入病例累計10例，較去年同期增加一倍。新光醫院感染管制科主治醫師黃建賢表示，M痘主要傳播途徑為密切及性接觸，疫情期間國際往來減少，但隨著疫情後跨國旅遊及人際往來恢復，境外移入個案增加並不意外。

黃建賢說，M痘原本被認為以密切接觸傳播為主，但近年疫情顯示，病毒也可透過性接觸傳播，且病例較集中於具有較多或不固定性伴侶的族群。男性病例較多，與近年疫情主要發生於男男性行為者的性接觸網絡有關，並非代表男性本身容易感染。

他說明，肛交等性行為可能造成黏膜微小損傷，增加病毒經由密切接觸傳播的機會；不過M痘並非只有性行為才能傳染，任何人只要與感染者發生密切皮膚或黏膜接觸，都可能感染。

至於症狀，黃建賢表示，M痘初期可能出現發燒、淋巴結腫大等症狀，之後陸續出現皮疹、水泡或膿疱，通常在皮膚病灶出現後較容易辨識，並非一定要等到重症才會出現皮疹。若出現疑似症狀，應盡速就醫並主動告知相關接觸史及旅遊史。

黃建賢說，多數免疫功能正常、症狀輕微的患者可自行痊癒，不一定需要抗病毒藥物；若患者免疫力低下、病灶嚴重或出現大範圍融合性皮疹等情形，則可能需要進一步使用抗病毒藥物治療。

黃建賢提醒，民眾前往M痘流行地區，尤其是可能發生密切或性接觸的高風險場域，應做好自我防護，也建議完成M痘疫苗接種，以降低感染及重症風險。