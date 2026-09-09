彰化二林精機環評難凝共識 環委投票決議補正送環評大會再審

環境部今環評大會審查彰化縣二林精機產業園區開發案，然而本案距離上次初審已超過6年，環保團體今也指出本案環評書「發霉發臭」，已無法證明至今仍有開發的合理性與必要性。本案經環委超過3小時討論下對於是否退回小組審查持不同意見，因此於閉門會議中投票，最後決議補正後提環評大會再審。

本案開發單位為彰化縣政府，目的事業主管機關為經濟部，開發基地位於彰化縣二林鎮，面積約352.82公頃，規畫引進精密機械元件、關鍵機械零組件、關鍵機電系統、工具機及其他精密機械相關產業。

然而本案上次初審已是2020年2月19日，距今已超過6年。環保團體今於環評大會前記者會指出，彰化縣政府早於2014年推動二林精機產業園區，開發面積高達352公頃，然而本案環評及開發依據已歷經10多年，部分調查資料、供水供電文件及產業需求等評估早已年代久遠，質疑這份「發霉的環評」無法證明時至今日仍有開發的合理性與必要性，呼籲環委否決此案。

環委於會中表示，因應時空背景變化，開發單位應強化說明本案開發的必要性及合理性，蒐集中部科學園區第4期（二林園區）出租率偏低可能原因，分析該園區與本案園區的競合分工規畫。

另有環委指出，開發單位應檢核溫室氣體排放量推估的合理性，以及強化生態保育對策，針對黑翅鳶及燕鴴等珍貴稀有保育類動物研擬具體營造替代或補償棲地規畫，並將保育成效納入環境監測計畫項目，否則無法看出本案對生態衝擊的減輕措施。

本次審查經過3小時的討論，環委對於是否退回小組再審難以凝聚共識，因此閉門會議階段採甲、乙2案進行投票表決，甲案為「補正後提委員會再審」，乙案為「補正後送專案小組再審」，在場出席環評委員包含主席共13人，在主席未參與投票下，表決結果6票贊成採甲案，5票贊成採乙案，1票無效票。

因此今審查結論為「補正後提委員會再審」，開發單位須於12月31日前將意見補充、修正評估報告書初稿送環境部，待委員確認後提環評大會討論。