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早出晚歸要加衣了！全台一周溫度表速看 最低溫探22度

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早出晚歸要加衣了！全台一周溫度表速看 最低溫探22度

聯合新聞網／ 綜合報導
入秋首波東北季風報到。。圖／AI生成
入秋首波東北季風報到。。圖／AI生成

入秋首波東北季風報到，「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（9）日晚間指出，未來一周大多吹東北季風或東北風，北部、東部早晚偏涼又較容易下雨，中南部白天仍偏熱。新竹、苗栗低溫甚至可能下探22度。

全台一周<a href='/search/tagging/2/溫度' rel='溫度' data-rel='/2/247645' class='tag'><strong>溫度</strong></a>表。圖／取自粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
全台一周溫度表。圖／取自粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

周四（10日）

北部、東部零星雨；新竹到屏東大致晴朗。

雙北、桃園約23至27度，新竹、苗栗約22至29度；中南部白天高溫可達31至32度。

周五（11日）

水氣增加，北部、東部短暫雨更明顯；新竹至嘉義仍偏晴，南高屏偶有零星雨。

北部約24至29度，中南部約24至31度，花東約24至29度。

周末（12、13日）

東北季風減弱，水氣減少。基隆、宜蘭、花東仍有短暫雨，其餘多雲到晴。

各地低溫多落在24至25度，高溫約30至31度，白天仍有熱感。

下周一、二（14、15日）

菲律賓東北方海域有低氣壓活動，台灣周邊水氣增加，北部、東部再轉濕，中南部仍以多雲到晴為主。

北部約25至31度，中南部約23至30度，花東及基宜約24至30度。

早晚轉涼的感覺，也已經有不少民眾先感受到。網友留言表示「好舒服的溫度」、「最近早晚涼意變濃了」，還有北部網友分享，晚上12點穿短袖睡覺時連電扇都不用開，沒想到清晨5點半竟被冷醒，「蓋薄毯子也覺得冷」。

粉專提醒，這一周白天仍有夏天的熱感，但夜晚、清晨已開始有秋意，尤其北部、東北部最明顯，早出晚歸或騎車通勤可多帶一件薄外套。

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