搶救記憶！阿茲海默症邁入「疾病修飾」新時代 中山附醫引進精準醫療

阿茲海默症治療迎來重大突破！過去臨床治療多以改善症狀為主，隨著可針對腦中類澱粉蛋白病理的疾病修飾治療藥物在台灣上市，阿茲海默症正式進入「疾病修飾治療」時代。中山醫學大學附設醫院逐步累積實際治療經驗，朝以生物病理為核心的精準診斷與早期治療發展。

中山附醫神經科主任辛裕隆表示，疾病修飾治療針對輕度認知障礙或初期阿茲海默症患者，且必須經檢查確認腦中具有類澱粉蛋白病理。經一年以上的追蹤發現，部分患者不僅類澱粉蛋白堆積大幅減少，認知功能與日常主動性亦有所提升，「治療的首要目標是讓疾病走得慢一點，讓患者有更長的時間維持原有生活品質與自主性」。

除了治療突破，阿茲海默症的診斷迎來重要突破，台灣已核准血液生物標記「p-tau181」相關檢測，未來可抽血，協助醫師初步病理評估，美國近期也核准了新一代「p-tau217」檢測，可協助55歲以上、已有認知功能下降症狀或疑慮的族群檢測相關病理，相較過去主要仰賴侵入性的腰椎穿刺，血液生物標記大幅提升了早期篩檢的可近性。

中山附醫社區發展中心副院長顏啟華說明，未來血液生物標記的發展，讓社區民眾更能早期發現失智症。透過社區及第一線醫療院所進行初步篩檢，並與醫學中心建立快速轉介機制，讓失智症患者能更早接受專科診療，爭取治療的黃金時間。

中山附醫總院長詹貴川強調，院方將持續結合創新生物標記與精準醫療技術，深化跨團隊合作，協助患者在發病初期搶占治療先機，守住更多自主生活的可能。