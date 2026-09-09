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住宿機構補助加碼！民團憂業者漲價 籲制度化別隨選舉起伏 以安民心

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
行政院政委陳時中今表示，長照3.0補助升級，住宿式機構使用者補助將由每月1萬元提高至1.5萬元，每人每年最高可領18萬元。記者黃婉婷／攝影
行政院政委陳時中今表示，長照3.0補助升級，住宿式機構使用者補助將由每月1萬元提高至1.5萬元，每人每年最高可領18萬元。記者黃婉婷／攝影

行政院會預計明天拍板通過「住宿式服務機構使用者補助調增計畫」，住宿式機構使用者補助將由每月1萬元提高至1.5萬元，每人每年最高可領18萬元；計算方式改採按月認列，預計9月14日起開放申請。台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧表示，政府應思考將補助列為正式制度，並隨消費者物價指數（CPI）進行調整。

涂心寧表示，住宿式服務機構補助自一年12萬元提升至18萬元，為賴清德總統的競選政見，但今年是台灣步入超高齡社會的第一年，政府應思考免將補助制度化 ，避免「當選了，落實政見，落選了，政見不了了之」，讓民眾安心。

涂心寧說，許多住宿機構長者所用的尿布、營養品價格都上漲，如今每月補助增加5千元，對民眾來說，多少補一點，但隨著物價持續上漲，未來恐不敷使用，尤其，高齡者愈來愈多，需要補助的人也愈來愈多，補助可能隨著國家財政起伏不定，「財政好就提升補助，財政不好就調降補助」，凸顯補助制度化的重要性。

家庭照顧者關環總會秘書長陳景寧也說，為照顧重度失能者，住宿式服務機構補助是重中之重，且比居家服務與日間照顧補助都更加需要，因為失能者家庭負擔比任何人都大，且如果家裡沒有能力照顧，又沒有能力送到住宿型機構，恐將發生長照悲劇事件。

如今政府限定長照等級4級以上獲得一樣的補助，但陳景寧指出，許多入住機構的住民長照等級都為七級、八級的重度失能者，應針對最高失能等級第8級，應給予長照四包錢中的「照顧及專業服務」，每月最高補助約3萬6180元，而非僅是1萬5千元。

身心障礙聯盟秘書長洪心平說，少子化下，家庭照顧人力不足，不得已將長者送到住宿機構，行政院提高住宿機構補助，對一般家庭來說確實有所幫助，避免階級化的照顧差異；但不同縣市住宿機構收費標準不一，都會區機構收費可能較高，政府應注意及避免機構業者趁著政府提高補助，進而提高收費標準，免得「補來補去，都是補到業者」。

洪心平指出，民眾多希望選擇照顧品質優良的住宿機構，因此，許多口碑佳的住宿機構等候名單都很長，政府提升補助的同時，也應注意機構品質，品質較差的機構不應繼續補助。涂心寧也說，長照機構、身心障礙機構、老人福利機構、護理之家等分屬衛福部不同司署負責，應針對品質有統一規範。

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