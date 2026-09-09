IPM升級ICM抗逆境 草莓農收入增2.5倍

近年台灣草莓產業面臨嚴峻挑戰，在氣候變遷與新興病害夾擊之下，傳統的慣行栽培方法不論在育苗期或產果期，容易遭遇生理逆境或複合性病害。農業部苗栗區農業改良場組成「草莓技術服務團」，推動草莓栽培管理IPM （病蟲害整合管理）技術全面升級為ICM（作物整合管理）技術，從優質種苗供應鏈、土壤改良以及強化栽培管理３大核心出發，經技術服務團實際輔導的示範田區，草莓苗補植率下降57%，農友收入增加達2.5倍。

農業部今舉辦「IPM升級ICM抗逆境 草莓技術服務團打造產業永續生產」記者會，苗栗農改場長施佳宏表示，近年部分農友在9至10月草莓定植初期，常面臨植株大量死亡的困境。經實地勘查，發現主因多為萎凋病、炭疽病及葉枯病等病害，在秋季高溫逆境下引起大規模爆發。

施佳宏進一步說明，過去大力推行的IPM，其核心理念主要聚焦於病蟲害的防治與藥劑減量，但在氣候變遷加劇的當下，單靠病蟲害管理已不足以應對現今複合性的生理逆境，現行的管理策略必須全面升級為ICM。

苗栗農改場生物防治研究中心主任吳姿嫺指出，ICM作物整合管理的核心，是將關注焦點由「病蟲害防治」擴大至「優質種苗」、「土壤健康」、「合理施肥給水」等全方位領域，唯有透過整體的技術改良，才能從根本提升草莓植株抗逆境能力，因此整合相關單位組成的「草莓技術服務團」，首先建立優質種苗供應鏈，從育苗源頭杜絕病菌。

其次，導入高效土壤改良技術方面，降低田間病原菌密度，並搭配土壤檢測及合理化施肥，幫助土地迅速恢復地力。根據農友示範田區實際計算結果，經過土壤改良的田區與對照組相較，補植率可大幅減少57%，收入更增加2.5倍，經濟效益極為顯著。

最後，由草莓技術服務團實地至田間輔導農友合理施肥、精準給水，並應用有益微生物資材與天敵昆蟲，進行田間病蟲害監測與落實田間衛生管理，確保在減少化學藥劑施用的同時，依然能有效應對極端氣候與病蟲害威脅。