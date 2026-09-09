新北捷運補助遭砍54億「淡海輕軌二期經費全刪」交部：核列比全台第二

新北市明年捷運補助遭砍54.1億元，其中淡海輕軌二期全數刪除，國民黨團今批評，交通部的地方捷運補助預算暴增，卻對新北軌道建設開刀，而民進黨新北市長參選人蘇巧慧卻神隱無回應；交通部今回應表示，新北捷運經費提報數為187.24億元，最終核列160.16億元，核列比達85.5%，為有捷運建設縣市第二，僅次於台北市91.8%，並非外界所稱大幅刪減預算。

國民黨團今召開記者會，書記長許宇甄說，中央捷運預算增加，新北三鶯線卻被刪5.7億元、基隆捷運新北轄段原報93.8億元卻被減列47億元，淡海輕軌遭全數刪除。

許宇甄指出，蘇巧慧過去逢通車剪綵搶發臉書、宣稱爭取重大建設10年，如今淡海輕軌二期預算被砍成零卻神隱，完全是「攬功爭取、砍錢神隱」的政客。

國民黨團首席副書記長洪孟楷表示，新北12位立委應齊心發聲，不分朝野，拒絕「只給新北5毛、給其他縣市5塊」的差別待遇。

對此，交通部今表示，今年9月7日召開記者會，已就116年度地方捷運建設經費核列情形及中央補助原則進行說明，行政院核列116年度地方捷運建設補助經費達499億元，較115年度增加，主要是考量各地方捷運建設計畫推動進度及經費需求核列中央補助經費。

交通部重申，地方捷運建設本屬地方自治範疇，中央對地方捷運建設係屬補助性質，將依各地方建設需求及計畫推動情形予以協助，期透過合理配置資源，支持各地大眾運輸建設發展。

針對各縣市捷運補助爭議，交通部指出，以新北市為例，新北市相關捷運建設計畫包含淡海輕軌、三鶯線、萬大二期、汐止東湖、基隆捷運、萬大一期及南北環段等，路線範圍涵蓋基隆市、台北市及新北市。

交通部說，今年5月4日邀集各地方政府召開116年度概算籌編審查會議，其中涉及新北境內路線經費提報數為187.24億元，經行政院核列160.16億元，核列比達85.5%，為有捷運建設縣市第二，僅次於臺北市91.8%，並非外界所稱大幅刪減預算。

至於新北市淡海輕軌116年度預算未核列，是考量該經費屬第二期路網需求部分，因修正計畫尚未奉行政院核定，因此未編列。

交通部表示，地方捷運補助是綜合考量各計畫工程進度、招標決標及預算執行情形等原則，依計畫實際執行需求核實核列中央補助經費，不影響地方推動捷運建設進度，以確保中央補助資源配合實際建設需求及計畫執行進度妥為分配。