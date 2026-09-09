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未依法給付合理報酬？ foodpanda：特定外送員反覆出現異常超時等情形

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
foodpanda未依法給付外送員合理報酬 ，勞動部正式回應，不會容忍違法行為。聯合報系資料照
foodpanda未依法給付外送員合理報酬 ，勞動部正式回應，不會容忍違法行為。聯合報系資料照

外送平台業者foodpanda以部分訂單「實際完成時間超出合理範圍」等理由，未依實際外送服務時間補足法定最低保障金額一節，勞動部認定平台業者的行為已屬違法，對違法行為不會容忍。foodpanda回應，針對一段期間內準時表現持續下降，且反覆出現「路徑異常」或「異常超時」情形的特定外送夥伴訂單，將要求相關夥伴提供說明並進行查核；經確認屬天候、交通、商家出餐、消費者取餐或其他不可歸責於外送夥伴之事由後，依法給付相關訂單報酬差額，其餘正常訂單報酬則不受影響。

foodpanda 說明，系統派發訂單時，會依據Google地圖規劃的騎駛路線估算路程所需時間，並加計等候店家製作餐點、消費者取餐等合理時間，據以顯示完成該筆訂單所需的預估時間。平台查核並非僅以單一訂單配送時間異常作為判斷依據，而是綜合外送夥伴一段期間內的整體配送表現進行檢視，並納入天候等外在因素評估。

依實際數據顯示，超過90%的訂單皆依系統規劃路線騎駛，且於合理時間內完成，整體訂單履行狀況正常。然而，平台亦發現，少數外送夥伴持續出現異常情形，訂單平均異常比率超過50%，部分個案甚至高達90%，與整體外送夥伴正常履約情形存在顯著差異；相關異常案例目前以台中、台北較為集中。嚴重案例之一，為系統原預估僅需8分鐘的配送路程，外送夥伴實際花費超過 110分鐘才完成。

foodpanda 強調，異常配送不僅影響消費者體驗，更排擠平台原可投入正常履約外送夥伴的獎酬資源。

針對違反合作規範、影響配送效率或平台正常營運的行為，foodpanda 已進行相關事證蒐集，並視個案情節依法採取必要法律行動，同時依法提供外送夥伴說明及申訴管道。foodpanda 將持續強化系統與營運管理，讓平台資源更公平地回到正常、穩定提供服務的外送夥伴身上，同時維護消費者與商家的服務品質。

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