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男性染HPV約2成能自癒 檢驗陰性難證明沒感染…醫曝：採檢部位是關鍵

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
多數女性與部分男性感染HPV後會自行痊癒，若採檢部位剛好沒有感染到病毒，也可能檢驗出陰性。圖／123RF
多數女性與部分男性感染HPV後會自行痊癒，若採檢部位剛好沒有感染到病毒，也可能檢驗出陰性。圖／123RF

網紅Joeman和前女友蕭伊情感風波未平，蕭伊日前出示檢驗報告，顯示感染HPV第53型和披衣菌，指涉遭Joeman感染，Joeman火速公開「全採陰」的檢驗報告；台大醫院副院長婁培人說，HPV檢驗就算檢出陰性，也不代表從未感染，男性約有1到2成的機率感染後自癒，另外，若採檢部位不準確，也會出現陰性的結果。

Joeman提出採陰報告後，網路討論得沸沸揚揚，一派說法認為，蕭伊感染HPV與披衣菌一事，恐與Joeman無關、另一派說法則是，Joeman恐已接受治療，或自身已產生抗體，才使檢驗報告呈現陰性，報告結果不代表從未感染過。

婁培人也說，HPV檢驗報告就算是全採陰，也不代表沒感染過。HPV採陰總計有3種可能性，第一是確實沒有感染、第二是曾感染但已痊癒、第三是採檢部位差異。

婁培人說，根據研究顯示，無論男女，感染HPV病毒後都可能自癒，通常感染後2年內，女性約有7到8成會產生抗體，男性則有1到2成感染後產生抗體，能自行清除病毒，此時檢驗結果就會呈現陰性。

再者，採陰的原因是採檢部位，婁培人說，HPV感染的部位因人而異，可能藏在子宮頸、外陰、肛門，也可能在口咽、扁桃腺等處。若採檢的部位剛好不是病毒所在位置，就可能得到陰性結果。

婁培人說，HPV病毒的採檢設計以女性為主，男性並沒有一套標準化、公認的採檢方式與部位，因此單看「男性驗出陰性」這件事，很難判斷到底是採檢哪個部位，也並不代表一定沒有感染。

人類感染HPV病毒後，並不會出現明顯症狀，通常都是要等到出現病灶，才會發現被HPV病毒感染。婁培人說，臨床上最常因為長出「菜花」，才意外得知感染HPV第6型或第11型，這兩類型態都屬於「低危險性」的HPV病毒。

蕭伊感染的HPV第53型，臨床相對少見，於歸類上並非是最主流的高危險型，目前常見的高危險型為HPV第16、18、52、58型，長期感染會增加子宮頸癌、陰道癌、外陰癌等風險。至於HPV第53型若長期不管，反覆感染也存具有癌化風險，不可不慎。

婁培人說，目前最有效可以避免HPV病毒感染的方式，為接種HPV疫苗，以及避免不安全性行為。因為如果已經確診感染HPV病毒，目前並沒有藥物可以直接殺死體內的病毒，只能透過提高自身免疫力，由自身的免疫系統消除病毒，同步得透過定期篩檢、追蹤，及早發現異常並在癌前病變階段介入處理。

男性 HPV Joeman

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